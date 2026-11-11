Obchody rozpoczęło złożenie kwiatów przez Prezydenta RP Karola Nawrockiego przed pomnikami Ojców Niepodległości Wincentego Witosa, Ignacego Jana Paderewskiego, Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego i Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Następnie Para Prezydencka uczestniczyła we mszy świętej za Ojczyznę w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Prezydent RP złożył także wieńce przed grobami w Mauzoleum Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie.

Karol Nawrocki zapalił Świecę Niepodległości, która została ofiarowana polskim kardynałom przez papieża Piusa IX w 1867 r., podczas uroczystości kanonizacyjnych św. Jozafata Kuncewicza.

Po 53 latach – w 1920 r. – Prymas Polski kardynał Edmund Dalbor wraz z arcybiskupem metropolitą warszawskim kardynałem Aleksandrem Kakowskim przywieźli świecę z Watykanu do warszawskiej archikatedry św. Jana Chrzciciela. W 2018 r. znalazła swoje miejsce w Świątyni Opatrzności Bożej.

Z kolei w trakcie uroczystości odbywających się w Pałacu Prezydenckim, Karol Nawrocki wręczył odznaczenia państwowe.

Orderem Orła Białego uhonorowani zostali:

Wiesław Kęcik – działacz opozycji niepodległościowej w PRL, członek organizacji Ruch, członek Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”, jeden z organizatorów i doradca NSZZ RI „Solidarność”,

Mirosław Ząbek – Polski lekarz neurochirurg, nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk medycznych, profesor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski uhonorowani zostali:

Halina Łabonarska – polska aktorka teatralna i filmowa, lektorka książek audio,

Krzysztof Szwagrzyk – Polski historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki, od 2016 zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej oraz Członek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski.

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał gen. bryg. rez. Andrzej Kowalski – Funkcjonariusz służb specjalnych, pedagog, publicysta, w 2007 r. p.o. Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Szef Służby Wywiadu Wojskowego w latach 2015–2020, od 2025 zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

„Nie tylko gratuluję najważniejszych odznaczeń Rzeczpospolitej Polskiej, ale dziękuję też, mam głęboką nadzieję w imieniu narodu polskiego, za to, że możemy się zatrzymać w refleksji o sprawach najważniejszych dla naszej ojczyzny. Rysujecie dzisiaj Państwo swoimi życiorysami obraz pięknej, ambitnej, odważnej, stojącej mocno na fundamentach, na swojej tożsamości ojczyzny Polski” – powiedział prezydent Nawrocki po wręczeniu odznaczeń.

„Gratuluję wszystkim państwu. Gratuluję także rodzinom, bliskim, tym którzy są dzisiaj z Państwem, bo mam świadomość, jak ważne jest wsparcie bliskich i rodziny w osiąganiu wszystkich sukcesów, o których dzisiaj drodzy państwo mówimy. Dziękuję też za to, że mogliśmy dzięki państwu zatrzymać się na moment wokół spraw najważniejszych. Niech żyje Polska” – dodał.