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Wieści z kraju

Policja domaga się kary dla Telewizji Republika. „To policzek dla całego środowiska policyjnego”

Słowa Tomasza Sakiewicza o braku odpowiedniej liczby policjantów w Krakowie w trakcie sobotniego zamachu wywołały prawdziwą burzę w świecie medialnym. Związek zawodowy Policyjna Solidarność domaga się nałożenia surowej kary na Telewizję Republika.

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Tomasz Sakiewicz relacjonujący sobotni zamach terrorystyczny w Krakowie
Tomasz Sakiewicz relacjonujący sobotni zamach terrorystyczny w Krakowie · fot. screenshot YouTube

W sobotę szef Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz osobiście relacjonował wydarzenia z Krakowa. W momencie, w którym zamachowiec rozpoczął atak, Sakiewicz stwierdził m.in., że na krakowskim rynku brakuje policjantów, ponieważ większość funkcjonariuszy została wysłana do Warszawy w związku z siłowym przejęciem kontroli nad Trybunałem Konstytucyjnym przez rząd Donalda Tuska. 

„Cały czas nie widać ani jednego policjanta”, „prawdopodobnie wszystkie rezerwy policji zostały wywiezione do Warszawy”, „gdzie jest policja?” – mówił Sakiewicz. 

Ostatecznie zamachowiec Michał Oksiński został powstrzymany przez dwóch policjantów, którzy wykazali się niebywałą determinacją i bohaterstwem, jednak wokół reakcji policji – jako całej formacji – pojawiły się wątpliwości. 

Związek zawodowy Policyjna Solidarność polemizuje z Sakiewiczem. Jak twierdzą związkowcy policyjni, tuż za Sakiewiczem znajdował się funkcjonariusz w cywilnym ubraniu, wyposażony w odblaskową opaskę z napisem „POLICJA” – policjant ten miał zabezpieczać miejsce sobotniego zamachu. 

Związkowcy piszą także, że na miejscu zamachu pojawili się policjanci i wykonywali czynności służbowe. 

„Jako przewodniczący Rady Krajowej Związku Zawodowego Policyjna Solidarność, wraz z przedstawicielami naszej organizacji związkowej składam stanowczy protest i wyrażam nasze oburzenie przeciwko tak rażącemu naruszaniu standardów medialnych” – czytamy w oświadczeniu Policyjnej Solidarności. 

„Reprezentując środowisko policjantów, oświadczam, że mamy dość permanentnego kłamstwa oraz niesprawiedliwych, czysto politycznych ataków kierowanych w stronę naszej formacji” – napisał sygnatariusz listu Jacek Łukasik. 

W jego ocenie zachowanie Sakiewicza to „policzek wymierzony całemu środowisku policyjnemu”. 

W związku z tym domaga się od KRRiT wszczęcia postępowania wyjaśniającego wobec nadawcy. Wśród postulatów znalazło się również nałożenie na Republikę wysokiej kary finansowej, która miałaby zniechęcić stację do podobnych praktyk w przyszłości.

Źródło: fronda.pl

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