W sobotę szef Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz osobiście relacjonował wydarzenia z Krakowa. W momencie, w którym zamachowiec rozpoczął atak, Sakiewicz stwierdził m.in., że na krakowskim rynku brakuje policjantów, ponieważ większość funkcjonariuszy została wysłana do Warszawy w związku z siłowym przejęciem kontroli nad Trybunałem Konstytucyjnym przez rząd Donalda Tuska.

„Cały czas nie widać ani jednego policjanta”, „prawdopodobnie wszystkie rezerwy policji zostały wywiezione do Warszawy”, „gdzie jest policja?” – mówił Sakiewicz.

Ostatecznie zamachowiec Michał Oksiński został powstrzymany przez dwóch policjantów, którzy wykazali się niebywałą determinacją i bohaterstwem, jednak wokół reakcji policji – jako całej formacji – pojawiły się wątpliwości.

Związek zawodowy Policyjna Solidarność polemizuje z Sakiewiczem. Jak twierdzą związkowcy policyjni, tuż za Sakiewiczem znajdował się funkcjonariusz w cywilnym ubraniu, wyposażony w odblaskową opaskę z napisem „POLICJA” – policjant ten miał zabezpieczać miejsce sobotniego zamachu.

Związkowcy piszą także, że na miejscu zamachu pojawili się policjanci i wykonywali czynności służbowe.

„Jako przewodniczący Rady Krajowej Związku Zawodowego Policyjna Solidarność, wraz z przedstawicielami naszej organizacji związkowej składam stanowczy protest i wyrażam nasze oburzenie przeciwko tak rażącemu naruszaniu standardów medialnych” – czytamy w oświadczeniu Policyjnej Solidarności.

„Reprezentując środowisko policjantów, oświadczam, że mamy dość permanentnego kłamstwa oraz niesprawiedliwych, czysto politycznych ataków kierowanych w stronę naszej formacji” – napisał sygnatariusz listu Jacek Łukasik.

W jego ocenie zachowanie Sakiewicza to „policzek wymierzony całemu środowisku policyjnemu”.

W związku z tym domaga się od KRRiT wszczęcia postępowania wyjaśniającego wobec nadawcy. Wśród postulatów znalazło się również nałożenie na Republikę wysokiej kary finansowej, która miałaby zniechęcić stację do podobnych praktyk w przyszłości.