Ostatnio agencja S&P potwierdziła rating Polski w walucie obcej na poziomie "A-" oraz obniżyła perspektywę do negatywnej.

Według S&P, rząd Tuska napotyka na istotne problemy związane ze swoimi inicjatywami legislacyjnymi oraz planami konsolidacji fiskalnej, które spowodowane są wetami prezydenta Karola Nawrockiego.

Zdaniem ministra finansów Andrzeja Domańskiego za taki stan rzeczy nie odpowiada fatalna polityka jego rządu i resortu, ale właśnie prezydenckie weta.

„Zwracam uwagę, że agencje ratingowe coraz wyraźniej, coraz bardziej jednoznacznie, wskazują na weta prezydenta jako na jedno ze źródeł problemów we wzmacnianiu finansów państwa. Mówił o tym Fitch. Teraz w swoim raporcie chyba już wyraźniej napisać się tego nie da, gdyż agencja S&P napisała, że rząd Donalda Tuska napotyka na ograniczenia w realizacji planów wzmacniania finansów państwa w związku z wetami pana prezydenta. Myślę, że to jest poważny sygnał ostrzegawczy także dla obozu prezydenta” – stwierdził Domański.

Dodał, że weta Nawrockiego „nie służą Polsce i nie służą Polakom”.

Z kolei gigantyczny i stale zwiększający się dług publiczny jest – w ocenie Domańskiego – efektem dużych wydatków na obronność.

„W takim dniu jak dzisiaj można powiedzieć, że to jest inwestycja w niepodległość Polski. Nie w horyzoncie tylko roku czy dwóch lat, ale tak naprawdę dekad. To jest odpowiedzialność historyczna, która spoczywa w tej chwili na rządzących, aby modernizować polską armię w obliczu rosnącej agresji ze strony Rosji” – stwierdził.