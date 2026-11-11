Jak podaje portal „Life Site News”, nowa podsekretarz była otwartym krytykiem odrzucenia przez Watykan błogosławienia związków homoseksualnych. W 2021 r. w wywiadzie dla Radio Universidad de Chile powiedziała, że „moralność seksualna w chrześcijańskiej tradycji wciąż musi podjąć pewne kroki”.

Wraz z nominacją Chilijki ogłoszono też nominację na podsekretarza tej samej dykasterii jezuity o. Avelino Chicomy Bundo Chico. Prof. Leal Luna studiowała prawo na Universidad de Chile (Uniwersytet Chile) oraz ma doktorat w dziedzinie teologii moralnej. Nauczała na Wydziale Teologii Chilijskiego Papieskiego Uniwersytetu Katolickiego, a obecnie jest wykładowcą Papieskiego Instytutu Teologicznego Jana Pawła II. Jest też doradcą Dykasterii Nauki Wiary oraz została nominowana do Międzynarodowej Komisji Teologicznej.

George Hogan na portalu „Life Site News” zwraca uwagę na krytyczne stanowisko chilijskiej profesor wobec tradycyjnej nauki Kościoła o moralności seksualnej. Jej cytowana wypowiedź z 2021 r. była reakcją na Responsum Kongregacji Nauki Wiary, że błogosławienie związków jednopłciowych jest niedozwolone. Profesor nazwała też antropologię watykańskiego dokumentu „nieco taksydermiczną”, sprzeciwiając się rozróżnieniu błogosławienia osób o skłonnościach homoseksualnych i błogosławienia ich związku.

Podczas gdy zaaprobowane przez papieża Franciszka Responsum stwierdza, że Bóg „nie błogosławi i nie może błogosławić grzechu”, prof. Leal Luna opowiedziała się za podejściem personalistycznym, które traktowałoby relacje jako „konstytutywne dla tego, czym jesteśmy jako osoby”.

W tekście opublikowanym w 2022 r. chilijska profesor wyraziła rozczarowanie tym, że adhortacja Amoris laetitia nie przedstawiała „w ogóle żadnej innowacji odnośnie sytuacji związanej z różnorodnością seksualną w społeczności kościelnej”. Przywoływała przy tym prawo stopniowości, twierdząc, że „dobro nie jest takie samo dla każdego. Wyrażała poparcie dla duszpasterstwa osób z „dysydenckimi tożsamościami płciowymi”.

Hogan zwraca uwagę na to, że w swoim artykule prof. Leal Luna – powołując się na papieża Franciszka i jego słowa, iż „ceni feminizm” – jednocześnie zauważała w adhortacji otwarcie przestrzeni dla zgłębienia przez katoliczki „zgodności chrześcijaństwa z feminizmem”. Sama określiła siebie jako feministkę, twierdząc, że studiowanie nauk społecznych czyni niemożliwym odrzucenie sprawy feminizmu. Wyraziła też przychylność wobec poświęcania większej uwagi równości genderowej i prawom LGBT+.

Prof. Leal Luna wyraziła wdzięczność papieżowi Leonowi XIV za zaufanie, jakim ją obdarzył i stwierdziła: „Każda granica, jaką przekroczyłam potwierdziła mi, że rozwój człowieka zawsze ma twarz i imię i że nikt nie jest obcym w Kościele”.