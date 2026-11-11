Donald Tusk brał dzisiaj udział w uroczystości chrztu i podniesienia polskiej bandery na promie „Bursztyn Unity” przy Wałach Chrobrego w Szczecinie. Następnie wygłosił przemówienie z okazji Święta Niepodległości, w którym nawiązał również do niedawnego tragicznego w skutkach zamachu terrorystycznego w Krakowie.

„Cała nasza historia składa się z dni radosnych i dni trudnych, z pokoju i walki, ale zawsze tego dnia, 11 listopada, wszystkie nasze serca są biało-czerwone” – powiedział szef rządu.

Odniósł się również do tragicznych wydarzeń z Krakowa, gdzie w minioną sobotę uzbrojony po zęby 24-letni zamachowiec zastrzelił 6 osób, a kilkanaście ranił.

„Te tragiczne dni w Krakowie pokazują, że to, co wywalczyliśmy z takim trudem – wolność, niepodległość, bezpieczeństwo – nie jest nam dane raz na zawsze” – powiedział Tusk.

„Wolność, niepodległość i bezpieczeństwo wymagają ciągłego wysiłku. Wszyscy bez wyjątku jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby Polska była silna, niepodległa i bezpieczna” – dodał.

Zapowiedział dalsze działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa Polski oraz zaapelował do Polaków o unikanie przemocy i wzajemnej wrogości.

„Niech nigdy żaden Polak nie podnosi ręki na Polaka. Niech nigdy nie poleje się krew” – podkreślił Tusk.

„Wiem, że trudno mówić niektórym o pojednaniu. Wzywam wszystkich, tych też, którzy będą się gromadzili dzisiaj w Warszawie. Możemy mieć różne poglądy, możemy konkurować, możemy być czasami politycznymi przeciwnikami. Każdy, kto ma Polskę w sercu, musi zrozumieć, że ta przestrzeń, Rzeczpospolita, to jest dobro wspólne” – podkreślił szef rządu.

Szef rządu wystosował następnie zaskakujące zaproszenie do swojego głównego politycznego adwersarza – prezydenta Karola Nawrockiego.

„Panie prezydencie, mieliśmy się spotkać, trochę czekałem na to zaproszenie, ale chcę zaprosić pana razem z małżonką, dziećmi do mnie do domu w Sopocie” – powiedział premier.

„Podzielmy się opłatkiem przed Wigilią, porozmawiajmy jak Polak z Polakiem. Polska warta jest tej rozmowy” – dodał.

Na koniec przemówienia Tusk zaapelował o narodową jedność. „Bądźmy razem w chwilach trudnych i w chwilach naszego narodowego szczęścia” – skonkludował.