Prezydent: Naród zasługuje na wolny Trybunał Konstytucyjny!

Przemawiając w Narodowe Święto Niepodległości na pl. Piłsudskiego, prezydent wyraził wiarę w „uzdrowienie Trybunału Konstytucyjnego i oddanie go wolnym obywatelom”.

– Naród zasługuje na wolny Trybunał Konstytucyjny. Wolny od kordonów policji, ale wolny także od polityków. Stać nas na to”

– powiedział.

Wskazał, że celem tej instytucji ma być „służba państwu i konstytucji”, a nie „kolejnym większościom parlamentarnym i partiom politycznym”.

– „Stać nas na to, drodzy państwo, wierzę w to głęboko”

– stwierdził.

Prezydent zwraca uwagę na postawę ministra Domańskiego

Głowa państwa dziękowała żołnierzom Wojska Polskiego oraz funkcjonariuszom służb, w tym Krajowej Administracji Skarbowej. Przy tej okazji Karol Nawrocki zwrócił uwagę na postawę ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego.

– „Wiem jak ciężką pracę wykonują urzędnicy i funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej, bo przez wiele lat w tej formacji służyła moja małżonka, pierwsza dama. Gratuluję i dziękuję za waszą pracę”

– zaznaczył.

– „Wiem jak bardzo się staracie i wiem, uśmiechając się do pana ministra Domańskiego, że wasza ciężka praca nie ma nic wspólnego z niechlubnymi decyzjami, fatalną sytuacją polskich finansów publicznych i pracą ministra Domańskiego. Więc chciałem panom podziękować, pogratulować. A pana ministra Domańskiego prosić o lepszą pracę dla Rzeczpospolitej Polskiej dzisiaj”

– dodał.