Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wygłosił przemówienie w czasie centralnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Zebrany na pl. Piłsudskiego tłum przywitał lidera PSL gwizdami i okrzykami dezaprobaty. Takiej dezaprobaty zebrani nie mogli wyrazić wobec premiera Donalda Tuska, ponieważ swoim zwyczajem zrezygnował on z udziału w centralnych obchodach.

– „Ten rytualny krzyk nie budzi gniewu ani lęku. Mówię: »Pokój wam«. Odpowiem słowami Wojciecha Korfantego: »Polskę buduje się pracą, nie krzykiem«. Wierzę, że mimo tych emocji, które być może czasem są naturalne, jest w nas ta siła, która ojcom niepodległości i kolejnym pokoleniom dawała moc, wiarę i sprawczość, byśmy do umiłowanej wolności się odrodzili. Niezależnie od tego, skąd przychodzimy, wolność jest w nas”

– mówił wicepremier Kosiniak-Kamysz.

„Potrzeba naprawy relacji i emocji między nami”

Polityk nawiązał do dramatycznych wydarzeń w Krakowie, gdzie rozmiar katastrofy ograniczyli bohaterscy policjanci, lekarze i świadkowie.

– „W Krakowie nikt nie pytał: na kogo głosowałeś, jaki masz światopogląd. Lekarze, policjanci, rodacy – oni wszyscy byli zjednoczeni w działaniu. Niech bohaterowie tego wydarzenia, które miało być symbolem zła, a dziś więcej słychać o dobru, będą dla nas drogowskazem”

– zaapelował.

– „Potrzeba naprawy relacji i emocji między nami. Dla mnie symbolem było wspólne złożenie zniczy przez prezydenta i premiera w miejscach, w których zginęli w Krakowie przypadkowi ludzie. Bardzo dziękuję, panie prezydencie, za ten gest, a premierowi za ciszę, która była ciszą jedności. Czy to nas odrodzi? To zależy od nas”

– dodał.

„Upolityczniony Trybunał”

Reagując na wystąpienie głowy państwa, wicepremier postanowił odnieść się do sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym.

– „Utrata zaufania do Trybunału Konstytucyjnego nie nastąpiła tydzień temu, ale wiele lat temu. To nie jest wyrażenie opinii polityka, lecz opinii obywateli, którzy od wielu lat nie kierowali skarg do Trybunału. Od nas zależy, czy jesteśmy w stanie to zaufanie odbudować, sprawić, by upolityczniony Trybunał ponownie stał się własnością narodu”

– powiedział reprezentant rządu, który do TK wprowadził policję.

Nawiązując do polskiej historii, lider PSL wskazywał na potrzebę narodowej jedności.

– „Polska historycznie pokazywała, że jest zdolna do jedności, jeżeli partykularne interesy i koterie nie biorą góry. Do rozpadu i upadku Rzeczypospolitej przyczyniło się coś, co było zaprzeczeniem wolności – liberum veto. Niech ta lekcja przeszłości nie będzie po raz kolejny odrabiana”

– mówił.

Zaznaczył, że taka jedność obowiązuje w kwestiach związanych z bezpieczeństwem państwa.