– „Polska jest naprawdę zagrożona. Może nie aż tak, jak w 1918 roku, kiedy musiała na kilku frontach prowadzić wojny, ale jest naprawdę zagrożona”

– powiedział.

– „Bardzo dobrze, że prezydent podczas przemówienia wspomniał o tych konceptach »mitteleuropy«”

– dodał.

Podobnie jak prezydent, wskazał też na zagrożenie rosyjskie.

„Nie chodzi o to, żeby kogoś obrazić”

Podkreślił, że nie chodzi o to, by kogoś obrazić.

– „To jest ich metoda. Chodzi o to, żeby pokazać naszą siłę i jednocześnie, żeby ten marsz był takim punktem odbicia do wielkiego zaangażowania w kampanię parlamentarną, w ochronę wyborów i oczywiście w samo kandydowanie tych wszystkich, którzy mają do tego jakieś przesłanki”

– zaznaczył.

Reporter dopytywał Jarosława Kaczyńskiego o dzisiejszą nieobecność w Warszawie premiera Donalda Tuska.

– „To już jest stała praktyka. (…) On po prostu ucieka przed narodem, przed opinią publiczną. Żyje w świecie, którego nie ma, w świecie kłamstwa absolutnie totalnego”

– zauważył Jarosław Kaczyński.