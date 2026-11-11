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Polska

Prezes PiS na Marszu Niepodległości. „Polska jest naprawdę zagrożona”

Trwa Marsz Niepodległości, na którym najprawdopodobniej zgromadziła się w tym roku rekordowa liczba osób. W wydarzeniu udział bierze również prezes PiS Jarosław Kaczyński, który przy tej okazji udzielił dziennikarzom komentarza na temat zagrożeń, przed którymi staje Polska.

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Fot. screenshot: YouTue (Telewizja Republika)
Fot. screenshot: YouTue (Telewizja Republika)

– „Polska jest naprawdę zagrożona. Może nie aż tak, jak w 1918 roku, kiedy musiała na kilku frontach prowadzić wojny, ale jest naprawdę zagrożona”

– powiedział.

– „Bardzo dobrze, że prezydent podczas przemówienia wspomniał o tych konceptach »mitteleuropy«”

– dodał.

Podobnie jak prezydent, wskazał też na zagrożenie rosyjskie.

„Nie chodzi o to, żeby kogoś obrazić” 

Podkreślił, że nie chodzi o to, by kogoś obrazić.

– „To jest ich metoda. Chodzi o to, żeby pokazać naszą siłę i jednocześnie, żeby ten marsz był takim punktem odbicia do wielkiego zaangażowania w kampanię parlamentarną, w ochronę wyborów i oczywiście w samo kandydowanie tych wszystkich, którzy mają do tego jakieś przesłanki”

– zaznaczył.

Reporter dopytywał Jarosława Kaczyńskiego o dzisiejszą nieobecność w Warszawie premiera Donalda Tuska.

– „To już jest stała praktyka. (…) On po prostu ucieka przed narodem, przed opinią publiczną. Żyje w świecie, którego nie ma, w świecie kłamstwa absolutnie totalnego”

– zauważył Jarosław Kaczyński.

Źródło: Tvrepublika.pl, Fronda.pl

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