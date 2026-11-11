– „Polska jest naprawdę zagrożona. Może nie aż tak, jak w 1918 roku, kiedy musiała na kilku frontach prowadzić wojny, ale jest naprawdę zagrożona”
– powiedział.
– „Bardzo dobrze, że prezydent podczas przemówienia wspomniał o tych konceptach »mitteleuropy«”
– dodał.
Podobnie jak prezydent, wskazał też na zagrożenie rosyjskie.
„Nie chodzi o to, żeby kogoś obrazić”
Podkreślił, że nie chodzi o to, by kogoś obrazić.
– „To jest ich metoda. Chodzi o to, żeby pokazać naszą siłę i jednocześnie, żeby ten marsz był takim punktem odbicia do wielkiego zaangażowania w kampanię parlamentarną, w ochronę wyborów i oczywiście w samo kandydowanie tych wszystkich, którzy mają do tego jakieś przesłanki”
– zaznaczył.
Reporter dopytywał Jarosława Kaczyńskiego o dzisiejszą nieobecność w Warszawie premiera Donalda Tuska.
– „To już jest stała praktyka. (…) On po prostu ucieka przed narodem, przed opinią publiczną. Żyje w świecie, którego nie ma, w świecie kłamstwa absolutnie totalnego”
– zauważył Jarosław Kaczyński.
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