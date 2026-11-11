W tym roku Marsz Niepodległości wyruszył pod hasłem: „Polak w Polsce gospodarzem!”. Uczestnicy wznoszą biało-czerwone flagi, a wielu z nich element barw narodowych umieściło w swoim stroju, na przykład w postaci kokardy narodowej. Do uczestników dołączył prezydent Karol Nawrocki, który został powitany okrzykami: „czołem, panie prezydencie”.

– „Prezydent niesie biało-czerwoną flagę. Towarzyszy mu jego starszy syn oraz prezydenccy ministrowie, m.in. szef KPRP Zbigniew Bogucki, szef gabinetu Paweł Szefernaker, szef BBN Bartosz Grodecki i szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz”

– relacjonuje PAP.

Agencja przypomina, że na czele marszu niesione są relikwie św. Andrzeja Boboli.