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„Czołem Panie Prezydencie!” Głowa państwa dołączyła do ogromnego Marszu Niepodległości

Ogromne tłumy zebrały się na Marszu Niepodległości, który rozpoczął się o godz. 14:00 w Warszawie. W oczekiwaniu na pierwsze szacunki dot. frekwencji, organizatorzy i komentatorzy wskazują, że najpewniej będzie ona rekordowa. Do uczestników dołączył prezydent Karol Nawrocki.

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Fot. screenshot: X.com (@PAPinformacje)
Fot. screenshot: X.com (@PAPinformacje)

W tym roku Marsz Niepodległości wyruszył pod hasłem: „Polak w Polsce gospodarzem!”. Uczestnicy wznoszą biało-czerwone flagi, a wielu z nich element barw narodowych umieściło w swoim stroju, na przykład w postaci kokardy narodowej. Do uczestników dołączył prezydent Karol Nawrocki, który został powitany okrzykami: „czołem, panie prezydencie”.

– „Prezydent niesie biało-czerwoną flagę. Towarzyszy mu jego starszy syn oraz prezydenccy ministrowie, m.in. szef KPRP Zbigniew Bogucki, szef gabinetu Paweł Szefernaker, szef BBN Bartosz Grodecki i szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz”

– relacjonuje PAP.

Agencja przypomina, że na czele marszu niesione są relikwie św. Andrzeja Boboli.

Źródło: X.com, Fronda.pl

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