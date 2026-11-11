Według szacunków organizatorów, przytoczonych przez portal wGospodarce.pl, w wydarzeniu uczestniczyło ponad 700 tysięcy osób. Wśród uczestników i komentatorów pojawiały się jeszcze wyższe oceny, sięgające nawet miliona. Zupełnie inne liczby przedstawiają stołeczne służby i niektóre media, co wywołało spór o rzeczywistą skalę patriotycznej manifestacji.

Morze biało-czerwonych flag. Organizatorzy mówią o rekordzie

„Według pierwszych szacunków organizatorów w Marszu Niepodległości wzięło udział ponad 700 tys. osób – to rekord frekwencji w historii tego wydarzenia” – poinformował portal wGospodarce.pl w publikacji z 11 listopada.

Marsz odbył się pod hasłem „Polak w Polsce gospodarzem”. Uczestnicy wyruszyli z ronda Dmowskiego, przeszli Alejami Jerozolimskimi i Mostem Poniatowskiego w kierunku Stadionu Narodowego.

Przez wiele godzin ulice stolicy wypełniały się biało-czerwonymi flagami. W wydarzeniu uczestniczyły całe rodziny, młodzież, seniorzy oraz środowiska patriotyczne i narodowe z różnych regionów Polski.

Jednym z najbardziej charakterystycznych momentów był udział prezydenta Karola Nawrockiego, którego zgromadzeni powitali okrzykiem:

„Czołem, panie prezydencie!”.

Głowa państwa maszerowała razem z uczestnikami, pozdrawiała zgromadzonych i podawała im ręce. Wspólnie odśpiewano również hymn narodowy.

Jeszcze przed rozpoczęciem wydarzenia prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Bartosz Malewski przewidywał wyjątkowo wysoką frekwencję.

„Nie zdziwiłbym się, gdyby w tym roku 11 listopada w Warszawie pojawiło się ponad pół miliona ludzi” – mówił.

W trakcie marszu szef sztabu organizacyjnego Marcin Osowski szacował liczbę uczestników na około 500 tysięcy. Później portal wGospodarce.pl podał informację o ponad 700 tysiącach osób.

W internetowych komentarzach pojawiały się również oceny mówiące o 800 tysiącach uczestników, a nawet o frekwencji zbliżonej do miliona. Oficjalne konto Stowarzyszenia Marsz Niepodległości na X informowało:

„Marsz Niepodległości nadal idzie przez Warszawę. Końca pochodu nie widać! Może być nas nawet milion”.

Na chwilę obecną, tak wysokie szacunki pozostają jednak niepotwierdzone niezależnymi obliczeniami.

Inne dane

Znacznie niższe liczby przedstawiło Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa. Jego dyrektor Jarosław Misztal, powołując się na konsultacje z policją, oceniał frekwencję na maksymalnie około 250 tysięcy osób.

Jeszcze dalej poszedł Onet, który na podstawie własnej metodologii oszacował liczbę uczestników na 120–160 tysięcy osób obecnych na trasie około godz. 16.30.

Tak duża rozbieżność budzi pytania o przyjęte „sposoby liczenia” tłumu. W szczególności istotne jest, czy szacunki uwzględniają wszystkich uczestników, którzy przewinęli się przez trasę w ciągu kilku godzin, czy wyłącznie osoby znajdujące się na niej w określonym momencie.