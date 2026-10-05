Wyjątkowe przywitanie Prezydenta Nawrockiego na Filipinach

„Cieszę się, że jako pierwszy Prezydent RP w historii rozpoczynam wizytę na Filipinach. Dziękuję w imieniu wszystkich Polaków za to miłe przywitanie!” – napisał Karol Nawrocki po przybyciu do Manili.

Właściwa część oficjalnej wizyty rozpocznie się we wtorek i potrwa do czwartku. Jednym z jej najważniejszych punktów będzie spotkanie Karola Nawrockiego z prezydentem Filipin Ferdinandem Marcosem Jr. Przewidziano zarówno rozmowę obu przywódców w wąskim gronie, jak i spotkanie delegacji.

Pierwsza taka wizyta. W centrum polityka i polski biznes

Szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz podkreśla, że znaczenie wizyty wykracza poza stosunki dwustronne. Filipiny przewodniczą obecnie ASEAN, organizacji skupiającej państwa Azji Południowo-Wschodniej, a Warszawa chce zwiększać swoją aktywność w tym dynamicznie rozwijającym się regionie.

„Ta wizyta ma na celu de facto otwarcie drzwi dla biznesu w tych sektorach” – powiedział Przydacz.

Filipiny to rynek liczący blisko 120 mln mieszkańców, a polskie firmy widzą tam możliwości rozwoju m.in. w branży rolno-spożywczej oraz sektorze nowych technologii.

W środę Karol Nawrocki weźmie udział w otwarciu V Polsko-Filipińskiego Szczytu Biznesowego IT oraz spotka się z uczestnikami polsko-filipijskiego hackathonu. W planie jest także wykład dla studentów Uniwersytetu św. Tomasza w Manili, jednego z najstarszych istniejących uniwersytetów w Azji.

Prezydent spotka się również z przedstawicielami polskiego i filipińskiego biznesu oraz z miejscową Polonią.

Istotnym elementem wizyty będzie również współpraca przemysłów obronnych. W czwartek Nawrocki odwiedzi bazę lotniczą im. płk. Jesúsa Villamora, gdzie obejrzy śmigłowce Black Hawk wyprodukowane przez PZL Mielec i zakupione przez Filipińskie Siły Powietrzne.

Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne z Filipinami w 1973 roku, jednak przez ponad pół wieku żaden polski prezydent nie złożył w tym kraju oficjalnej wizyty.