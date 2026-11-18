Konferencja pod hasłem „Ich przyszłość. Nasza odpowiedzialność. Their future. Our responsibility” odbędzie się 18 i 19 listopada w Pałacu Prezydenckim. Jak poinformował zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Adam Andruszkiewicz, inicjatywa stanowi kontynuację współpracy zapoczątkowanej podczas marcowego spotkania Marty Nawrockiej z pierwszą damą Stanów Zjednoczonych. Organizatorzy chcą połączyć działania na rzecz bezpieczeństwa najmłodszych z wykorzystaniem możliwości edukacyjnych nowych technologii.

Pierwsza dama chce konkretnych rozwiązań

Wśród zaproszonych gości są pierwsza dama Litwy Diana Nausėdienė, partnerka prezydenta Rumunii Mirabela Grădinaru oraz specjalna wysłanniczka Melanii Trump – Charity Wallace. Czwartkowa część wydarzenia będzie miała charakter międzynarodowego okrągłego stołu.

Pierwszy dzień konferencji poświęcono dyskusjom eksperckim dotyczącym cyberprzemocy, ochrony prywatności, zagrożeń związanych ze sztuczną inteligencją oraz odpowiedzialności platform internetowych. W rozmowach wezmą udział między innymi przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Dziecka, Najwyższej Izby Kontroli i Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

„Bardzo bym chciała, żeby nasze spotkanie przyniosło konkretne efekty” – powiedziała Marta Nawrocka w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej.

Pierwsza dama podkreśliła, że ochrona dzieci powinna łączyć przedstawicieli różnych środowisk i państw, niezależnie od istniejących między nimi różnic politycznych.

Odniosła się również do sporu wokół prezydenckiego weta wobec przepisów wdrażających unijny akt o usługach cyfrowych (DSA).

„Nie wolno cynicznie wykorzystywać ludzkich tragedii do prowadzenia politycznych sporów” – zaznaczyła.

Z kolei Adam Andruszkiewicz podkreślił podczas konferencji prasowej, że ochrona najmłodszych nie może stawać się narzędziem bieżącej walki partyjnej.

„Trzeba wspierać dzieci, trzeba chronić dzieci, ale nie można robić na tym polityki” – oświadczył.

Według zapowiedzi Kancelarii Prezydenta efektem dwudniowych rozmów mają być konkretne rekomendacje dotyczące poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w sieci. Wypracowane propozycje zostaną przekazane administracji rządowej.