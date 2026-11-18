Według informacji agencji Reuters z 18 listopada irańska armia poinformowała o uderzeniu na instalacje dronowe i rakietowe w amerykańskiej bazie Ali Al Salem w Kuwejcie. Tamtejsze siły zbrojne potwierdziły działania obrony przeciwlotniczej przeciwko wrogim dronom. Nie przedstawiono jednak niezależnego potwierdzenia skuteczności irańskiego ataku.

Amerykanie uderzyli w irańską wyspę

Do kolejnych incydentów doszło również w Bahrajnie, gdzie znajduje się dowództwo amerykańskiej V Floty. Władze tego państwa poinformowały, że obrona przeciwlotnicza po raz trzeci w ciągu tygodnia przechwyciła irańskie środki napadu powietrznego.

Bahrajńskie dowództwo oskarżyło Teheran o kontynuowanie „systematycznie wrogiego podejścia” wobec królestwa.

Wcześniej, we wtorek 17 listopada, amerykańskie samoloty bojowe przeprowadziły uderzenie na stanowisko startowe rakiet irańskich Strażników Rewolucji na wyspie Keszm.

Jak przekazał Reutersowi przedstawiciel amerykańskich sił zbrojnych, atak był odpowiedzią na irańską „agresję wymierzoną w amerykański personel i obiekty”.

Irańskie media, powołując się na przedstawiciela władz, utrzymują natomiast, że amerykańskie uderzenie nie spowodowało uszkodzeń infrastruktury.

Nowa fala ataków następuje pomimo prób dyplomatycznego zakończenia konfliktu, podejmowanych przez Oman i Katar. Sytuacja jest szczególnie niebezpieczna ze względu na strategiczne znaczenie cieśniny Ormuz, przez którą przed wojną przepływała około jedna piąta światowych dostaw ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego.