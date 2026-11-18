2. Ten swoisty „sukces” ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego, zmotywował premiera Tuska do ogłoszenia podczas debaty nad wnioskiem o wotum nieufności wobec ministra, że awansuje go na wicepremiera. że dzięki temu „numerowi” z wnioskiem o awans dla Domańskiego, zagra opozycji na nosie, pokazując, że może powołać na wicepremiera nawet ministra, który przez 4 lata, dodatkowo zadłuży nasz kraj na astronomiczną kwotę 1,4 biliona zł. W ten sposób mówi do opozycji, która ten wniosek złożyła, ale także do wszystkich Polaków, ja takiego człowieka awansuje na wicepremiera i co mi zrobicie, tyle tylko, że przy tej okazji zlekceważył nastroje społeczne, a według wszystkich badań, pogarszają się odczucia finansowe większości Polaków. Co więcej wszystko na to wskazuje, że w rozpoczynającej się kampanii wyborczej, owe pogarszające się odczucia finansowe Polaków, mogą być jednym z ważniejszych jej symboli i awans ministra finansów, który za te pogarszające odczucia odpowiada, jest jedną z najgłupszych rzeczy jakie premier Tusk mógł zrobić.

3. Przypomnijmy, że w uzasadnieniu niedawnego wniosku o wotum nieufności dla ministra Domańskiego, zarówno na posiedzeniu komisji jak i na sali plenarnej, podniosłem aż 5 grup zarzutów, od galopującego zadłużania kraju, przez polityczne przyzwolenie koalicji 13 grudnia na niepłacenie podatków przez wybranych podatników, skandaliczny projekt budżetu na 2027 rok, łamanie Konstytucji RP i ustaw, po klasyczne oszustwo wyborcze. Jednak najważniejszym punktem uzasadnienia tego wniosku było doprowadzenie przez ministra Andrzeja Domańskiego, zaledwie przez 3 lata rządzenia finansów publicznych naszego kraju do wręcz dramatycznej sytuacji. niem są już cztery budżety z lat 2024-2027 z astronomicznymi deficytami, odpowiednio 211 mld zł, 276 mld zł, 272 mld zł i 282 mld zł, a więc sama suma deficytów budżetowych, to kwota ponad 1 bilion zł ,a długu publicznego związanego z ich realizacją, to kwota blisko 1,4 biliona zł.

4. Dla porównania wszystkie rządy od 1990 do 2023 roku, a więc przez 34 lata zadłużyły nas na ok 1,7 biliona zł, ten rząd z ministrem Domańskim jako sternikiem finansów publicznych przez zaledwie 4 lata na wspomniane aż 1,4 biliona zł. Drugim takim ciężki zarzutem wobec ministra Domańskiego było nie pilnowanie zasadniczych strumieni dochodów budżetowych w tym głównie podatkowych, a mówiąc wprost, istnienie politycznego przyzwolenia koalicji 13 grudnia na nie płacenie podatków oczywiście tylko przez „wybranych” związanych z obecną władzą, podatników. W rezultacie w 2024 roku do planu zabrakło 56 mld zł , w 2024 prawie 42 mld zł w 2026 roku minister przyznaje się już do 21 mld zł, choć po 3 kwartałach dochody podatkowe są zrealizowane w zaledwie w 67% więc brakuje jednomiesięcznych dochodów podatkowych, czyli kwoty ok 48 mld zł. Z kolei w 2027 roku dochody mają przyrosnąć o 70 mld zł, choć w tym roku wzrosną zaledwie o 30 mld zł, więc zapewne sytuacja się powtórzy i mister ogłosi, że zabrakło mu do planu 40 mld zł ,ale dzięki tej kreatywnej księgowości, wielkość deficytu wynosi „tylko” 282 mld zł, a nie 322 mld zł.

5. Przypomnijmy także, że problem najszybszego zadłużania się naszego kraju pośród wszystkich krajów UE, ostrzegają także największe agencje ratingowe. Jako pierwsza sygnał o mocno pogarszającym się stanie finansów publicznych w Polsce i złych perspektywach dla regulacji naszych zobowiązań w przyszłości, dała już 21 sierpnia agencja Fitch, publikując komunikat, w którym wprawdzie nie obniżyła ratingu, utrzymując go na poziomie A- ,ale zmieniła jego perspektywę ze stabilnej na negatywną. Kolejna agencja Moody's 18 września opublikowała komunikat, w którym poinformowała, że obniża długoterminowy rating Polski w walucie obcej z poziomu A2 do poziomu A3 i zmienia jego perspektywę ze stabilnej na negatywną. Z kolei 6 listopada trzecia z największych agencji, czyli S&P, utrzymała rating w walucie obcej na poziomie A-, ale obniżyła rating w walucie krajowej z A do A- , a także zmieniła perspektywę obydwu ratingów ze stabilnej do negatywnej.

6. Przypomnijmy także, że wrześniowy rating agencji Moody's, obniżający poziom ratingu do poziomu A3 oznacza zejście do 7.najniższego poziomu w kategorii A, co więcej to obniżenie ratingu, dokonało się pierwszy raz od 24 lat, mimo tego, że gospodarkę naszego kraju, a w konsekwencji także finanse publiczne, dotykały na przestrzeni tych lat kolejne kryzysy, w tym tak ciężkie, jak ten z lat 2008-2009, czy kryzys związany z pandemią Covid19 w 2020 roku, a także kryzys związany z agresją Rosji na Ukrainę w 2022 roku, do obniżek ratingów, jednak nie dochodziło. Mimo tego, że szczególnie te dwa ostatnie kryzysy, były związane z koniecznością przeznaczenia ogromnych dodatkowych środków na ratowanie gospodarki, systemu ochrony zdrowia, czy wsparcie dla Ukrainy, żadna z trzech największych agencji (Fitch, Mooody's, S&P) w tym czasie, nie obniżyła ratingu naszego kraju , a jego perspektywa inwestycyjna była oceniana jako stabilna.

7. Moody's, a także S&P w swoich komunikatach szczegółowo opisywały powody swoich decyzji i zwracały uwagę na kolejne deficyty sektora finansów publicznych przekraczające 7% PKB, także w tym roku i w roku następnym, a także gwałtownie rosnący dług publiczny. Ten mierzony wg ESA 2010 ma przekroczyć 70% PKB na koniec 2027 roku. a konsekwencją tych deficytów jest gwałtowny wzrost kosztów obsługi długu, np w 2027 roku wzrosną one aż o 17 mld zł z 90 mld zł w tym roku do wspomnianych 107 mld zł, co zdaniem obydwu agencji oznacza pogarszającą się zdolność do obsługi zadłużenia. zwracają także uwagę na pogarszającą się skuteczność polityki fiskalnej, mimo tego, że Polska jest objęta unijną procedurą nadmiernego deficytu i w planie budżetowo- strukturalnym wysłanym do Brukseli na jesieni 2024 rok, zobowiązała się do redukcji deficytu sektora finansów publicznych do poziomu poniżej 3% PKB już 2028 roku, to kolejne budżety, są przyjmowane z deficytem na poziomie przekraczającym 7% PKB. Agencje podkreślają także, że wszystkie te negatywne zjawiska w finansach publicznych naszego kraju, zachodzą w sytuacji wysokiego jak na warunki unijne wzrostu gospodarczego, ba mimo tego wzrostu, rządowi nie udało się odbudować buforów fiskalnych, na kolejne „czarne łabędzie”, które zapewne będą dotykać gospodarkę światową, a w konsekwencji zapewne i naszą.

8. Mimo tych fatalnych ocen stanu polskich finansów publicznych, zarówno Komisji Europejskiej, agencji ratingowych, a także Międzynarodowego Funduszu Walutowego, premier Tusk podtrzymuje wysoką ocenę swojego ministra finansów. Wyrazem tej wysokiej oceny premiera Tuska, ma być awans ministra Domańskiego na wicepremiera i choć jego polityka finansowa powoduje pogorszenie nastrojów społecznych, wywołane coraz trudniejszą sytuacją finansową Polaków.

Zbigniew Kuźmiuk