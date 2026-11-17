Zmiany obejmą zarówno egzaminy teoretyczne, jak i praktyczne. Dla osób ubiegających się o uprawnienia oznacza to kolejne wydatki, zwłaszcza w przypadku konieczności powtarzania egzaminów.

Nowe stawki od stycznia. Ile będzie kosztować prawo jazdy?

Zgodnie z decyzją radnych opłata za egzamin teoretyczny wzrośnie z 56,98 zł do 59,03 zł, czyli o 2,05 zł.

Więcej trzeba będzie zapłacić także za egzamin praktyczny. W przypadku najpopularniejszej kategorii B stawka wzrośnie z 229,99 zł do 238,26 zł. Oznacza to podwyżkę o 8,27 zł.

Jeszcze więcej zapłacą kandydaci ubiegający się o wybrane uprawnienia do kierowania cięższymi pojazdami i zespołami pojazdów. W ich przypadku egzamin praktyczny będzie kosztował 298,36 zł zamiast dotychczasowych 288 zł.

Osoba zdająca na kategorię B, która zaliczy obie części egzaminu za pierwszym podejściem, zapłaci łącznie 297,29 zł. Obecnie jest to 286,97 zł. Różnica wyniesie więc 10,32 zł.

Samorząd województwa tłumaczy podwyżkę obowiązkiem corocznej waloryzacji opłat według wskaźnika inflacji ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny.

„Utrzymywanie niezmienionych opłat w warunkach inflacji oznaczałoby stopniowy spadek realnej wartości uzyskiwanych z nich wpływów” – wskazano w uzasadnieniu uchwały.

Według władz województwa regularne podnoszenie stawek ma zapobiegać problemom z finansowaniem działalności wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego oraz konieczności wprowadzania w przyszłości znacznie większych jednorazowych podwyżek.

Nowy cennik będzie obowiązywał od 1 stycznia 2027 roku we wszystkich wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego na Mazowszu, w tym w Warszawie, Radomiu, Płocku, Siedlcach, Ciechanowie i Ostrołęce.