Kaczyński o współpracy z Braunem: „Jak jest cwany, to pani nie powiem”

Dziennikarka TVP Info Justyna Dobrosz-Oracz przypomniała prezesowi PiS jego wcześniejsze słowa o Grzegorzu Braunie, który – zdaniem Kaczyńskiego – przekroczył granice niedopuszczalne w polityce. Reporterka chciała wiedzieć, dlaczego lider PiS miałby obecnie rozważać współpracę z jego ugrupowaniem.

„Ale kto powiedział pani, że ja zmieniłem zdanie?” – odpowiedział Kaczyński.

Dopytywany o możliwość stworzenia wspólnej listy prawicy przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku, prezes PiS zarzucił dziennikarce zbyt uproszczone rozumienie polityki.

„Pani strasznie w sposób taki uproszczony rozumie politykę” – stwierdził.

Kiedy Dobrosz-Oracz zapytała o jego plan polityczny, odpowiedział z charakterystyczną ironią:

„Wie pani, jak jest cwany, to pani nie powiem”.

Kaczyński podkreślił jednocześnie, że nie zmienił swojego krytycznego stanowiska wobec poglądów reprezentowanych przez Grzegorza Brauna.

„To jest prawda i to są moje prawdziwe poglądy. Ja mówię szczerze” – zapewnił.

Do rozmowy włączył się również Radomir Wit z TVN24, który pytał, jak prezes PiS wyobraża sobie współpracę wyborczą z politykami, wobec których formułował tak poważne zastrzeżenia.

Kaczyński wskazał, że polityczne porozumienia nie muszą oznaczać bliskich relacji między ich uczestnikami. Przypomniał, że w Sejmie zdarzają się głosowania, podczas których ugrupowania reprezentujące odmienne stanowiska popierają te same ustawy.

„Wybaczy pani, ale podawać ręki sobie nie trzeba” – zauważył lider PiS.

Kiedy dziennikarz TVN24 zakwestionował wiarygodność wcześniejszych deklaracji prezesa, ten zakończył wymianę zdań krótką ripostą:

„Czy ja pana proszę, żeby mnie pan poważnie traktował?” – odpowiedział Kaczyński.