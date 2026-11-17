Kaczyński o współpracy z Braunem: „Jak jest cwany, to pani nie powiem”
Dziennikarka TVP Info Justyna Dobrosz-Oracz przypomniała prezesowi PiS jego wcześniejsze słowa o Grzegorzu Braunie, który – zdaniem Kaczyńskiego – przekroczył granice niedopuszczalne w polityce. Reporterka chciała wiedzieć, dlaczego lider PiS miałby obecnie rozważać współpracę z jego ugrupowaniem.
„Ale kto powiedział pani, że ja zmieniłem zdanie?” – odpowiedział Kaczyński.
Dopytywany o możliwość stworzenia wspólnej listy prawicy przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku, prezes PiS zarzucił dziennikarce zbyt uproszczone rozumienie polityki.
„Pani strasznie w sposób taki uproszczony rozumie politykę” – stwierdził.
Kiedy Dobrosz-Oracz zapytała o jego plan polityczny, odpowiedział z charakterystyczną ironią:
„Wie pani, jak jest cwany, to pani nie powiem”.
Kaczyński podkreślił jednocześnie, że nie zmienił swojego krytycznego stanowiska wobec poglądów reprezentowanych przez Grzegorza Brauna.
„To jest prawda i to są moje prawdziwe poglądy. Ja mówię szczerze” – zapewnił.
Do rozmowy włączył się również Radomir Wit z TVN24, który pytał, jak prezes PiS wyobraża sobie współpracę wyborczą z politykami, wobec których formułował tak poważne zastrzeżenia.
Kaczyński wskazał, że polityczne porozumienia nie muszą oznaczać bliskich relacji między ich uczestnikami. Przypomniał, że w Sejmie zdarzają się głosowania, podczas których ugrupowania reprezentujące odmienne stanowiska popierają te same ustawy.
„Wybaczy pani, ale podawać ręki sobie nie trzeba” – zauważył lider PiS.
Kiedy dziennikarz TVN24 zakwestionował wiarygodność wcześniejszych deklaracji prezesa, ten zakończył wymianę zdań krótką ripostą:
„Czy ja pana proszę, żeby mnie pan poważnie traktował?” – odpowiedział Kaczyński.
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