Według rosyjskich mediów zginęło od 13 do 17 osób. Pojawiają się również doniesienia, że maszyna stanęła w płomieniach jeszcze przed uderzeniem w ziemię. Do katastrofy doszło w pobliżu miejscowości Jagunowo, niedaleko Kemerowa. Zdarzenie potwierdził gubernator regionu Ilja Sieriediuk.

„W rejonie miejscowości Jagunowo doszło do zdarzenia lotniczego. Na miejscu pracują służby. Okoliczności zdarzenia ustalają właściwe organy” – poinformował gubernator na Telegramie.

Według dziennika „Izwiestija” na pokładzie znajdowało się 17 osób i wszystkie poniosły śmierć. Inne źródła informują o 13 ofiarach. Rosyjskie władze nie potwierdziły dotąd oficjalnie liczby zabitych.

Maszyna miała wykonywać lot z Nowosybirska do Kańska w Kraju Krasnojarskim. Rosyjskie kanały informacyjne podają, że podczas lotu mogło dojść do pożaru silnika. Samolot miał następnie gwałtownie stracić wysokość i rozbić się na polu.

Według doniesień kanału SHOT szczątki maszyny zostały rozrzucone na znacznym obszarze. Na miejscu pracują ratownicy i służby odpowiedzialne za wyjaśnienie przyczyn katastrofy.

An-12 to czterosilnikowy samolot turbośmigłowy konstrukcji Antonowa, opracowany jeszcze w czasach Związku Sowieckiego. Maszyny tego typu od dziesięcioleci wykorzystywane są do transportu żołnierzy, uzbrojenia i zaopatrzenia wojskowego.