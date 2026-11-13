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Rosja

Europa dołączy do rozmów z Rosją? Kreml przedstawił warunki

Rosyjskie władze wyraziły gotowość do podjęcia dialogu z Europą. O warunkach opowiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

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Fot. screenshot: YouTube (Diplomatrutube)
Fot. screenshot: YouTube (Diplomatrutube)

– „Jeśli Europejczycy wybiorą przedstawiciela do prowadzenia dialogu z prezydentem Rosji Władimirem Putinem i są na to gotowi, Rosja także jest gotowa”

– oświadczył Pieskow.

– „Gdy zrozumiemy ich rzeczywiste intencje i chęć wniesienia wkładu w proces pokojowy, będziemy mogli podjąć decyzję o przeprowadzeniu dialogu w rozszerzonym formacie”

– dodał.

O tym, że kolejna runda negocjacji pokojowych ma zostać rozszerzona o reprezentantów Unii Europejskiej mówił przedstawiciel prezydenta USA Jared Kushner. Wśród potencjalnych kandydatur na przedstawiciela Europy wymienia się szefową unijnej dyplomacji Kaję Kallas czy prezydenta Francji Emmanuela Macrona.

Źródło: Onet.pl, Fronda.pl

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