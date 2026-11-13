Europa dołączy do rozmów z Rosją? Kreml przedstawił warunki

– „Jeśli Europejczycy wybiorą przedstawiciela do prowadzenia dialogu z prezydentem Rosji Władimirem Putinem i są na to gotowi, Rosja także jest gotowa”

– oświadczył Pieskow.

– „Gdy zrozumiemy ich rzeczywiste intencje i chęć wniesienia wkładu w proces pokojowy, będziemy mogli podjąć decyzję o przeprowadzeniu dialogu w rozszerzonym formacie”

– dodał.

O tym, że kolejna runda negocjacji pokojowych ma zostać rozszerzona o reprezentantów Unii Europejskiej mówił przedstawiciel prezydenta USA Jared Kushner. Wśród potencjalnych kandydatur na przedstawiciela Europy wymienia się szefową unijnej dyplomacji Kaję Kallas czy prezydenta Francji Emmanuela Macrona.