Europa dołączy do rozmów z Rosją? Kreml przedstawił warunki

– „Jeśli Europejczycy wybiorą przedstawiciela do prowadzenia dialogu z prezydentem Rosji Władimirem Putinem i są na to gotowi, Rosja także jest gotowa”
– oświadczył Pieskow.
– „Gdy zrozumiemy ich rzeczywiste intencje i chęć wniesienia wkładu w proces pokojowy, będziemy mogli podjąć decyzję o przeprowadzeniu dialogu w rozszerzonym formacie”
– dodał.
O tym, że kolejna runda negocjacji pokojowych ma zostać rozszerzona o reprezentantów Unii Europejskiej mówił przedstawiciel prezydenta USA Jared Kushner. Wśród potencjalnych kandydatur na przedstawiciela Europy wymienia się szefową unijnej dyplomacji Kaję Kallas czy prezydenta Francji Emmanuela Macrona.
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