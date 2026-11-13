Metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś udzielił wywiadu Onetowi, w którym ze swojej perspektywy opowiedział o dramatycznych wydarzeniach, jakie w Krakowie rozegrały się w ub. sobotę. W czasie zamachu duchowny celebrował Mszę świętą w Centrum Jana Pawła II, która zakończyła się kilka minut po godz. 16. Wówczas arcybiskup Krakowa dowiedział się o tragedii.

– „Każdy z nas mógł być na ulicy. Ja często chodzę po Rynku. To jest moje miasto. Jedna z naszych sióstr była na Grodzkiej. Uratowano jej życie, bo ktoś ją wepchnął do sklepu. Myślę, że teraz bardzo wielu ludzi w Krakowie właśnie w ten sposób o tym rozmawia: byłem tam 10 minut wcześniej, szedłem tam, ale już wszystko zamknięte, ktoś z mojej rodziny tam był…”

– zauważył.

Kard. Ryś przyznał, że „to, co się stało, jest takim jednorazowym ciosem, trudnym do zracjonalizowania”.

– „Nie znamy motywów tego młodego człowieka. Nikt z nas sobie nie wyobraża, że człowiek, który jest w kontroli nad swoimi wszystkimi władzami, potrafi takie rzeczy robić — zastrzelić swoją rodzinę, a potem strzelać na oślep w mieście pełnym ludzi”

– mówił.

Marsz milczenia. Prezydent spotkał się z premierem

Hierarcha w rozmowie z red. Magdaleną Rigamonti opowiedział również o marszu milczenia, który przeszedł w niedzielę ulicami Krakowa. Wzięli w nim udział prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk.

– „Może najpierw zacznę od tych panów, pana prezydenta i pana premiera. Myślę, że byli razem także dlatego, że doszliśmy do punktu, w którym nawet w takich sytuacjach jedność nie jest czymś oczywistym. Myślę, że obydwaj nasi przywódcy byli tu po to, żeby pokazać, że dialog i pojednanie są potrzebne i że są możliwe. I że to nie jest tak, że my zawsze się jednoczymy tylko w sytuacjach dramatycznych...”

– ocenił.

– „Ale być może właśnie jesteśmy w takim punkcie, że zabrnęliśmy już w takie miejsce, gdzie nawet tragedie niekoniecznie nas jednoczą. I trzeba dawać pozytywne znaki, że to jest konieczne, potrzebne. Odczytuję obecność prezydenta i premiera nie jako naturalny odruch, tylko jako bardzo świadomy gest ludzi, którzy czują się odpowiedzialni za nasz kraj i nasze społeczeństwo oraz chcieli pokazać, że jedność jest możliwa”

– dodał.

Źródeł obecnych podziałów w Polsce kard. Ryś upatruje już w latach 90. Dziś natomiast – jak podkreślił – to, „co byłoby najlepsze nie tylko dla Kościoła, lecz dla nas wszystkich, to nawrót myślenia właśnie o dobru wspólnym”.

– „Uważam, że to jest dokładnie to, czego nam brakuje w naszej debacie społecznej, politycznej, w naszych postawach. Mam wrażenie, że dożyliśmy czasów zalegalizowanego egoizmu. Każdy broni swojego własnego interesu, grupa broni swojego interesu, państwa bronią swojego interesu i nie mają wstydu, żeby o tym mówić, mówią o tym otwarcie”

– powiedział.

Wracając do niedzielnego marszu, metropolita krakowski stwierdził, że prezydent i premier „rozmawiali ze sobą przyjaźnie. Rozstali się też przyjaźnie”.

Premier Donald Tusk i kard. Grzegorz Ryś w czasie marszu milczenia. Fot. screenshot: Facebook (Prawy Punkt Ciężkości)

Rekolekcje dla Platformy Obywatelskiej

Red. Rigamonti przywołała rekolekcje, które w 2006 roku kard. Grzegorz Ryś, wówczas jeszcze jako prezbiter, nie biskup, głosił dla polityków Platformy Obywatelskiej w krakowskich Łagiewnikach. Wtedy też zaczęto mówić o podziale na Kościół łagiewnicki i toruński.

– „Akurat nawet wczoraj jeszcze rozmawialiśmy z panem premierem o tych rekolekcjach. Wspominał je bardzo dobrze. A nasza ocena tego, co się stało wtedy wieczorem, jest taka sama”

– powiedział metropolita krakowski.

Dziennikarka dopytywała o rozmowy przed marszem milczenia.

– „Pan premier przyjechał wcześniej niż pan prezydent. Ale wiadomo, jakie to są rozmowy grzecznościowe, sympatyczne”

– zastrzegł kardynał.