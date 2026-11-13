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Polska

Pochwalali zamach w Krakowie. Dwie osoby zatrzymane! Nowe informacje o rannych

Wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar przekazał w czasie konferencji prasowej informacje na temat aktualnego stanu poszkodowanych w zamachu, do jakiego doszło w ub. sobotę w Krakowie.

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Fot. screenshot: YouTube (TVP Info)
Fot. screenshot: YouTube (TVP Info)

11 rannych osób przebywa obecnie w pięciu krakowskich szpitalach. Ich stan systematycznie się poprawia. Dwaj funkcjonariusze, którzy zostali ranni w czasie obezwładniania napastnika „są przytomni, świadomi, w dalszym ciągu zmagają się z dużą bolesnością”.

Wojewoda przekazał też informacje na temat pogrzebu ofiary, która była w kryzysie bezdomności.

– „Chciałbym zapewnić, że rodzina tego pana jest w kontakcie ze służbami państwowymi. Pogrzeb jest organizowany poza woj. małopolskim przez jego rodzinę”

– powiedział.

Ponadto wojewoda poinformował o dwóch osobach zatrzymanych wczoraj w związku z „jawnym gloryfikowaniem, popieraniem” zamachu. O zatrzymaniach poinformowała też małopolska policja wskazując, że to mężczyźni w wieku 33 i 50 lat. 

Źródło: Onet.pl, Fronda.pl

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