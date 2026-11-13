2. Rzeczywiście podczas swojego wystąpienia prezydent Karol Nawrocki wrócił do siłowego zajęcia przez policję Trybunału Konstytucyjnego i zainstalowania tam ludzi, którzy nie wypełnili procedury złożenia ślubowania wobec głowy państwa i w związku z tym nie mogą być sędziami Trybunału Konstytucyjnego. I bardzo mocno skrytykował za inspirowanie tych działań, rząd Donalda Tuska, jednocześnie żądając przywrócenia w TK stanu sprzed tego siłowego przejęcia, jako warunku wstępnego jakichkolwiek rozmów z premierem Tuskiem. Co więcej podczas tego wystąpienia w związku z nominacjami generalskimi dla dwóch funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej, nawiązał do dramatycznego stanu finansów publicznych i wprost powiązał to z nieudolnością ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego, zresztą obecnego podczas tej uroczystości, a nawet uczestniczącego w nadawaniu tych wyższych stopni.

3. Kosiniak-Kamysz próbował zresztą bardzo nieudolnie bronić rządu Donalda Tuska w obydwu tych kwestiach, w odniesieniu do tej pierwszej tłumacząc, że on jest za tym aby, żadna siła polityczna nie mogła umieszczać w TK swoich przedstawicieli. Tyle tylko ,że zaledwie kilka tygodni temu, posłowie PSL-u z Kosiniakiem-Kamyszem włącznie, głosowali za wyborem na sędziego TK, prawej ręki Donalda Tuska, ministra i szefa komitetu stałego RM Macieja Berka. Ba wicepremier Kosiniak -Kamysz zaakceptował także siłowe zajęcie TK, bo trudno sobie wyobrazić, aby wprowadzenie setek policjantów na teren TK i zainstalowanie w Trybunale przynajmniej pięciu uzurpatorów, nie było omawiane przez Tuska przynajmniej w gronie wicepremierów rządu.

4. Kosiniak-Kamysz próbował także bronić ministra Andrzeja Domańskiego, między innymi tym, że doprowadził do tego, że Polska znalazła się w gronie 20. największych gospodarek świata, pod względem wielkości PKB przeliczonego na USD, a także, że przygotował największy budżet na obronę narodową. Tyle tylko, że to informacje nieprawdziwe, bo po raz pierwszy Polska znalazła się w grupie 20. największych gospodarek świata już w 2023 roku, a więc za rządów Prawa i Sprawiedliwości, co więcej to zasługa przedsiębiorców i ponad 17 milionów zatrudnionych w naszym kraju. Ba także nakłady obronę narodową już za rządów Prawa i Sprawiedliwości gwałtownie wzrosły ,w 2023 roku w części budżetowej przeznaczonej na ten cel, znalazło się aż 98 mld zł, a w 2026 roku tylko 118 mld zł ,a więc zaledwie o 20 mld zł więcej, w sytuacji kiedy w tym roku deficyt budżetowy wyniesie 272 mld zł, a w 2023 niewiele przekroczył 83 mld zł. W tej sytuacji obrona ministra Domańskiego, przez wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, że gwałtownie rosnące zadłużanie naszego kraju jest spowodowane rosnącymi wydatkami na obronę narodową jest niestety zwyczajnym kłamstwem.

5. Ale nie tylko ta nieudolna obrona rządu Tuska, tak zirytowała uczestników Święta Niepodległości, buczenie i gwizdy podczas wystąpień wicepremiera Kosinika- Kamysza, zdarzyły się już kilka razy, a wnioski jakie wyciąga z tego prezes PSL-u, są niestety żadne. Dalej tkwi w rządzie Donalda Tuska i firmuje coraz bardziej absurdalne decyzje tego rządu, coraz bardziej brutalne łamanie prawa, siłowe zajmowanie kolejnych ważnych instytucji polskiego państwa, które jeszcze do tej pory pozostawały niezależne. Już sama publiczna zapowiedź Donalda Tuska wygłoszona zaledwie po paru miesiącach rządzenia, „że będziemy stosować prawo jak my je rozumiemy”, powinna być poważnym ostrzeżeniem dla jego koalicjantów, ale niestety nie była. 6. Kosiniak-Kamysz po prostu funkcjonuje w bańce informacyjnej, jest głęboko przekonany, że skoro odpowiada za resort obrony w czasie, kiedy za naszą wschodnią granicą trwa regularna wojna i kontynuuje modernizację armii zaawansowaną przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, to Polacy będą go nosić na rękach. Ale jak widać tak nie jest, firmowanie łamania prawa i zapewnienie trwania rządu Tuska, poprzez popieranie 32. głosami posłów PSL-u, nawet najbardziej absurdalnych działań Donalda Tuska w najwyższym stopniu irytuje Polaków i stąd taka otwarta krytyka Kosiniaka-Kamysza. Podczas tych wystąpień, ochrona jaką dają rządowi media z całych sił go wspierające, nie obowiązuje i w związku z tym Kosiniak-Kamysz, musi się konfrontować z niezadowoleniem zwykłych ludzi i miejmy nadzieję, że wreszcie zrozumie, iż jest to związane z tym ,że służy złej sprawie.