Władze stacji nie przekazały wspomnianych nagrań, powołując się na tajemnicę dziennikarską. Podobna wizyta miała miejsce w redakcji wPolsce24, tam również odmówiono wydania materiałów powołując się na opinię prawników.

„Ta rozgrywka polega na tym, że na 11 miesięcy przed wyborami Tusk buduje taką dysproporcję między obozem władzy a opozycją, w której to rozgrywce wybory za rok się odbędą, ale będą przebiegały w warunkach nierówności” – mówił na antenie Telewizji Republika prof. Cenckiewicz.

Przypomniał on, że jednym z niezwykle ważnych elementów systemu demokratycznego jest równość wyborów. Dotyczy to zarówno finansowania partii, które przekroczyły prób, jak i kwestii mediów. Cenckiewicz jest zdania, że Tusk jako przedstawiciel „magnaterii III Rzeczpospolitej” cofa nas do dysproporcji medialnej z lat 90-tych:

„I dlaczego Republika? No bo Republika jest najsilniejsza. Republikę oglądają ludzie i zniszczenie Republiki daje różnicę dla Donalda Tuska, w której nie ma głosu wolnego Polaka, który by patrzył rządowi na ręce i który by konsolidował i mobilizował społeczeństwo”.

W jego ocenie można spodziewać się kolejnych wizyt służb i powinien być „permanentny alert” w tej kwestii.