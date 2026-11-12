– „Śledztwo w sprawie wypowiedzi na antenie Telewizji Republika po zamachu terrorystycznym w Krakowie”

– czytamy w komunikacie opublikowanym dziś przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie.

– „W dniu 12 listopada 2026 roku prokurator 2 Wydziału Śledczego Prokuratury Okregowej w Krakowie wszczął śledztwo w sprawie o przestępstwo z art. 212 par. 2 i art.257 par.1 k.k.”

– wyjaśniono.

Pierwszy z wymienionych artykułów dotyczy zniesławienia za pomocą środków masowego komunikowania, a drugi – znieważenia grupy ludności lub poszczególnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości oraz naruszenia z tych powodów nietykalności cielesnej.

Red. Sakiewicz na krakowskim rynku

Prezes i redaktor naczelny TV Republika Tomasz Sakiewicz relacjonował w sobotę wydarzenia z Rynku w Krakowie, gdzie doszło do wstrząsającego aktu terroru. W czasie tej relacji dziennikarz stwierdził, że „na miejscu nie ma policji, gdyż prawdopodobnie wszystkie jej rezerwy zostały wywiezione do Warszawy”. W tym czasie za red. Sakiewiczem stał policjant w cywilnym ubraniu, ale z emblematem „Policja” na koszulce. Ponadto w czasie transmisji na żywo z miejsca zamachu dziennikarz stwierdził, że „brali w tym udział jacyś cudzoziemcy”.

Policja w siedzibie TV Republika

Wcześniej, na polecenie szczecińskiej prokuratury, funkcjonariusze policji pojawili się dziś w siedzibie TV Republika, gdzie zażądali wydania zapisu rejestrowego i dokumentacji koncesyjnej. Czynności te prowadzone były w ramach śledztwa dot. wydarzeń przed Trybunałem Konstytucyjnym z 16 października. Szef MSWiA Marcin Kierwiński skierował do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstw na szkodę policjantów i premiera.