Kryzys wokół TK. Kancelaria Prezydenta zapowiada spotkanie

W imieniu prezydenta rozmowy poprowadzi szef jego kancelarii, minister Zbigniew Bogucki.
– „Prezydent zapowiada szerokie konsultacje z siłami politycznymi, reprezentowanymi w Sejmie, jeszcze dzisiaj wyjdą zaproszenia do wszystkich środowisk politycznych, reprezentowanych w Sejmie, by w poniedziałek przy jednym stole usiąść i porozmawiać o uzdrowieniu sytuacji dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego”
– poinformował rzecznik głowy państwa.
Wyjaśnił, iż w czasie spotkania omówione zostaną „różne warianty i scenariusze, które się pojawiły w ostatnich dniach”.
Prezydent zaprasza wszystkie ugrupowania
Minister Leśkiewicz przypomniał, że pod koniec października podobne konsultacje osobiście prowadził sam prezydent.
– „Te spotkania przyniosły pewne efekty, są pewne propozycje, które pojawiły się na stole. Wobec tego pan prezydent zaprasza przedstawicieli środowisk politycznych na poniedziałek, by móc porozmawiać o uzdrowieniu sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym”
– wskazał.
Zaznaczył, że teraz będzie to jedno spotkanie.
– „Zależy nam na tym, aby wszystkie siły polityczne pojawiły się przy jednym stole”
– podkreślił.
Co ze spotkaniem prezydenta z premierem?
Pytany o spotkanie prezydenta i premiera w cztery oczy, minister Leśkiewicz zapewnił, że Karol Nawrocki jest na tę propozycję otwarty.
– „(…) tyle tylko, że postawiliśmy dwa, wydawałoby się, bardzo oczywiste i proste warunki”
– przypomniał.
Chodzi o wycofanie policji sprzed Trybunału Konstytucyjnego oraz umożliwienie wykonywania obowiązków jego legalnym sędziom, w tym prezesowi i wiceprezesowi.
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