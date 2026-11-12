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Polityka

Kryzys wokół TK. Kancelaria Prezydenta zapowiada spotkanie

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz zapowiedział spotkanie poświęcone kryzysowi wokół Trybunału Konstytucyjnego, na które Kancelaria Prezydenta zaprosi przedstawicieli wszystkich sił politycznych.

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Fot. screenshot: YouTube (Janusz Jaskółka)
Fot. screenshot: YouTube (Janusz Jaskółka)

W imieniu prezydenta rozmowy poprowadzi szef jego kancelarii, minister Zbigniew Bogucki. 

– „Prezydent zapowiada szerokie konsultacje z siłami politycznymi, reprezentowanymi w Sejmie, jeszcze dzisiaj wyjdą zaproszenia do wszystkich środowisk politycznych, reprezentowanych w Sejmie, by w poniedziałek przy jednym stole usiąść i porozmawiać o uzdrowieniu sytuacji dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego”

– poinformował rzecznik głowy państwa.

Wyjaśnił, iż w czasie spotkania omówione zostaną „różne warianty i scenariusze, które się pojawiły w ostatnich dniach”.

Prezydent zaprasza wszystkie ugrupowania 

Minister Leśkiewicz przypomniał, że pod koniec października podobne konsultacje osobiście prowadził sam prezydent. 

– „Te spotkania przyniosły pewne efekty, są pewne propozycje, które pojawiły się na stole. Wobec tego pan prezydent zaprasza przedstawicieli środowisk politycznych na poniedziałek, by móc porozmawiać o uzdrowieniu sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym”

– wskazał.

Zaznaczył, że teraz będzie to jedno spotkanie.

– „Zależy nam na tym, aby wszystkie siły polityczne pojawiły się przy jednym stole”

– podkreślił.

Co ze spotkaniem prezydenta z premierem? 

Pytany o spotkanie prezydenta i premiera w cztery oczy, minister Leśkiewicz zapewnił, że Karol Nawrocki jest na tę propozycję otwarty.

– „(…) tyle tylko, że postawiliśmy dwa, wydawałoby się, bardzo oczywiste i proste warunki”

– przypomniał.

Chodzi o wycofanie policji sprzed Trybunału Konstytucyjnego oraz umożliwienie wykonywania obowiązków jego legalnym sędziom, w tym prezesowi i wiceprezesowi. 

Źródło: Onet.pl, Fronda.pl

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