Red. Anna Rasińska z Katolickiej Agencji Informacyjnej pytała ks. prof. Piotra Mazurkiewicza, czy ostatnie wydarzenia wokół Trybunału Konstytucyjnego „zachwiały zaufaniem społecznym do instytucji państwa”.

– „W sondażach widać, że część obywateli aprobuje działania siłowe, nawet jeśli noszą one na przykład znamiona zamachu stanu, a inni sprzeciwiają się im ze względu na zasady demokracji i praworządności. Trudno dziś powiedzieć, czy zaufanie do instytucji państwa zostało przez obecny kryzys trwale zachwiane. To zależy od sposobu w jaki z niego wyjdziemy. Osłabienie zaufania może okazać się przejściowe, o ile instytucje państwa zadziałają w sposób, który pozwoli stosunkowo szybko, zgodnie z prawem i poczuciem sprawiedliwości zakończyć spór”

– ocenił duchowny.

Zaznaczy jednak, że konieczna byłaby współpraca „wszystkich trzech władz, a w obrębie władzy wykonawczej zarówno prezydenta, jak i rządu”.

– „Przy założeniu, że instytucje te szanują literę prawa, a nie tylko własną jego interpretację i działają w granicach swoich kompetencji. Wydaje się, że rozwiązania są właściwie na wyciągnięcie ręki”

– powiedział.

Dlaczego więc jeszcze nie wyciągnięto po nie ręki? W przekonaniu politologa, na przeszkodzie stoją „interesy partyjne i interesy prywatne poszczególnych osób”.

– „W grę wchodzą także ludzkie wady, w tym zawiść i nieprzejednanie. Brakuje pokory, by przyznać się do własnego błędu i chęci, by go naprawić. W języku katolickim powiedzielibyśmy, że brakuje gotowości do nawrócenia. Dlatego w miejsce politycznych decyzji wchodzą automatyzmy typu bodziec – reakcja. Tylko wzajemne przebaczenie jest w stanie wyzwolić nas od tego typu zniewolenia”

– wskazał rozmówca KAI.

Mentalność „ludzi znikąd”

Ekspert mówił też o skutkach utraty zaufania do własnego państwa.

– „Utrata zaufania do instytucji własnego państwa może powodować, że w polityce zaczyna dominować mentalność »ludzi znikąd«. Następuje przeniesienie lojalności. Może się zdarzyć, że oczekiwania, które wiązaliśmy z własnym państwem, zaczynamy kierować do innego ośrodka, choćby do Brukseli. We współpracy w ramach Unii Europejskiej centralnym dla nas punktem powinno być dobro Rzeczypospolitej. Wydaje się, że lepiej możemy o nie zabiegać we współpracy z innymi państwami, niż w izolacji. Trzeba jednak pamiętać, że pewne decyzje po zmianie władzy można skorygować, inne natomiast są trudno odwracalne lub wręcz nieodwracalne”

– przestrzegł.