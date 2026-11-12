Leon XIV w Peru: powracam do mojej ojczyzny

Leon XIV, który przez ponad 20 lat posługiwał w Peru najpierw jako misjonarz, a potem jako biskup Chiclayo, ze wzruszeniem powrócił do tego kraju – teraz jako św. Następca Piotra. Peruwiańczycy przyjmują go jak swojego. Już na ulicach Limy witało Papieża - jak podano oficjalnie - ok. 3 mln ludzi zgromadzonych tłumnie wzdłuż trasy przejazdu.

Papież spotkał się w gmachu Narodowego Teatru Wielkiego w Limie z przedstawicielami władz, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i korpusu dyplomatycznego. Zebrani jeszcze na początku skandowali: „Papież jest Peruwiańczykiem! Papież jest Peruwiańczykiem!„ A Leon XIV swoje przemówienie rozpoczął od osobistych refleksji.

Jak wiele noszę z tej ziemi

„Przez lata dzieliłem życie z mieszkańcami tego kraju, wsłuchiwałem się w ich troski i uczyłem się od nich wiary” – mówił. „Wielu otwierało przede mną drzwi swoich domów, zapraszało mnie do wspólnego stołu – i oczywiście częstowało dobrym ceviche – sprawiając, że czułem się jednym z nich” – przypominał. Dodał, że w 2015 r. otrzymał obywatelstwo peruwiańskie. „Dziś rozumiem, jak wiele z tej ziemi noszę w sobie i jak wielka część mojej własnej historii należy również do was” – wskazał Ojciec Święty.

„Z głęboką wdzięcznością mogę wam powiedzieć, że powracam również do mojej ojczyzny” – dodał.

Te osobiste słowa spotkały się z aplauzem zgromadzonych.

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„Chodzi o to, aby patrzeć na życie oczami nieba i malować każdy nasz dzień kolorem nadziei” – powiedział Leon XIV podczas Mszy św. w Luján.

Władze mają służyć wszystkim, niezależnie od różnic

Zwracając się do władz, przypomniał słowa papieża Franciszka, że polityka powinna poszukiwać dobra wspólnego. Podkreślił, że jest to „jedna z najcenniejszych form miłości.” Papież wezwał, by rządzący szukali dobra wszystkich, niezależnie od różnic przekonań, aspiracji czy miejsca zamieszkania.

Wszyscy muszą być wysłuchani, niezależnie od języka

Leon XIV przypomniał po krótce historię ludów Peru i wskazał, że różnorodność kulturowa tego kraju jest jego bogactwem. Jednocześnie oznacza to, że w kraju, w którym mówi się tak wieloma językami, trzeba troszczyć się o to, aby wszyscy mogli zostać zrozumiani, wysłuchani i aby mogli sami zrozumieć decyzje, które ich dotyczą.

Bolesna przeszłość nie może dzielić

Ojciec Święty nawiązał do trudnych momentów z przeszłości. Wskazał jednak, że nie mogą wpływać one na pokojowe współżycie mieszkańców.

„Wydarzenia z przeszłości zasługują na to, aby podchodzić do nich ze sprawiedliwością i wrażliwością, pozostawiając przestrzeń dla umacniania zgody i rozwiązywania sporów we wzajemnym szacunku” – mówił Leon XIV i zachęcał do gotowości spotkania i do podtrzymywania wzajemnego zaufania między ludźmi.

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Zapewnić wszystkim bezpieczeństwo

Podstawą pokoju społecznego jest bezpieczeństwo. Jak mówił Papież, ma to bardzo konkretne znaczenie dla rodzin: „móc wychodzić do pracy bez lęku, troszczyć się o dzieci i spokojnie wracać do domu. Są to proste pragnienia, ale nikt nie powinien być pozbawiony możliwości ich spełnienia.”

Godne utrzymanie i rozwój duchowy

„Godne utrzymanie własnej rodziny jest również częścią tego codziennego pokoju” – wskazał Papież. Podkreślił, że każdy rodzaj pracy zasługuje na uznanie swojej godności. Wskazał jednak, że są dobra, których „nie zastąpi żadna pomyślność gospodarcza”, takie jak pokój sumienia, pewność bycia kochanym oraz wolność poszukiwania prawdy i kształtowania własnego życia zgodnie z nią.

Zapewnienie edukacji, praca dla kraju

To ostatnie można zapewnić m.in. dzięki edukacji. Leon XIV wyraził wdzięczność wszystkim nauczycielom. A o młodych, którzy już poszerzyli swoje horyzonty i poszukują pierwszej pracy lub przygotowują się do nowych obowiązków mówił: „Dokładajmy starań, aby mogli rozwijać swoje talenty i wielkodusznie oddawać je na służbę innym, szczególnie najbardziej potrzebującym.”

Wsparcie opiekunów

Papież wskazał na zjawisko opieki nad potrzebującymi, prowadzonej przez rodziny, za cenę wielkich wyrzeczeń. Leon XIV wezwał władze do wspierania ich poświęcenia. „Ci, którzy poświęcają swoje siły trosce o innych, sami również potrzebują kogoś, kto otoczy ich opieką” – mówił.

Wezwał także, by chronić przed wyzyskiem kobiety w ich miejscach pracy.

Korzystając z dóbr dbać o środowisko

Leo XIV wskazał na zasoby naturalne Peru – od rzek Amazonii, wyżyny Andów po rozległe wybrzeże. „Korzystanie z zasobów tych obszarów poprzez rolnictwo, rybołówstwo czy górnictwo wymaga troski o przyrodę i poszanowania społeczności, których byt jest od niej zależny” – stwierdził.

Kontrolować sztuczną inteligencję

Pomocna przy mądrym korzystaniu z zasobów może być technologia, w tym sztuczna inteligencja. Ta ostatnia winna służyć rozwojowi i dobru człowieka. „Konieczne jest również ustanowienie odpowiednich gwarancji prawnych, aby zapobiegać ewentualnym nadużyciom i chronić osoby przed ich konsekwencjami” – zaznaczył Papież.

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Współpraca z sąsiadami, przyjmowanie przybyszów

Wezwał też do wspólnych działań z sąsiednimi państwami, aby razem rozwiązywać problemy od ochrony środowiska po migracje.

Odnośnie przybyszów wskazał, że przynoszą oni ze sobą „również własne historie i nadzieje, zasługujące na życzliwe przyjęcie i szacunek.”

Zaangażowanie na rzecz pokoju

Papież wezwał, by Peru aktywnie uczestniczyło jako państwo w międzynarodowych procesach pokojowych. „Każdy naród ma swoje uzasadnione aspiracje, ale żaden nie może uznawać losu innych narodów za sprawę, która go nie dotyczy. Zachęcam Peru do dalszego wnoszenia wkładu we współpracę regionalną i międzynarodową oraz do sprzyjania wzajemnemu porozumieniu” – mówił Papież.

Współpraca państwo-Kościół

Leon XIV wezwał do dalszego ich rozwoju relacji Peru ze Stolicą Apostolską. Zachęcił, by władze przyjęły naukę społeczną Kościoła jako wskazówkę do stawiania czoła wyzwaniom i do pracy na rzecz dobra narodu.

Intencja Papieża u św. Róży z Limy

„Do studni św. Róży z Limy kolejne pokolenia Peruwiańczyków składały swoje prośby i nadzieje. Dzisiaj, będąc tutaj, również ja chciałbym złożyć swoją modlitwę w tej błogosławionej studni” – mówił Leon XIV na zakończenie. „Za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, św. Róży oraz wszystkich świętych i błogosławionych tej ziemi proszę Pana, aby miłość Chrystusa pomagała wam dostrzegać brata lub siostrę w każdym Peruwiańczyku, a w każdym z nich – jeszcze jeden powód, by miłować swoją ojczyznę.”