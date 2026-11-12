Są nowe informacje na temat stanu rannego policjanta

27-policjant przeszedł zabieg rewizji ran i zespolenia łokcia – powiedział w rozmowie z dziennikarzami kierujący oddziałem chirurgii rekonstrukcyjnej narządu ruchu i replantacji 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie, Paweł Maleta.

Dowiedzieliśmy się też, że stan pacjenta wciąż jest ciężki, ale stabilny – chodzi przede wszystkim o uraz klatki piersiowej. Przed nim jeszcze co najmniej jedna duża operacja, a także być może kilka pomniejszych zabiegów związanych z rekonstrukcją poważnie uszkodzonej ręki. Ortopeda poinformował też, że:

„Pacjent został po zabiegu od razu wybudzony, co też świadczy o tym, że stan jest o tyle dobry, że anestezjolodzy pozwolili na to sobie”.