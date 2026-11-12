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Są nowe informacje na temat stanu rannego policjanta

Policjant Artur Morański, który w ubiegłą sobotę został dwukrotnie postrzelony w zamachu w Krakowie, przeszedł kolejną operację. Mamy nowe informacje na temat jego stanu zdrowia.

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Kraków, pogotowie
Kraków, pogotowie · fot. YouTube (Telewizja Republika)

27-policjant przeszedł zabieg rewizji ran i zespolenia łokcia – powiedział w rozmowie z dziennikarzami kierujący oddziałem chirurgii rekonstrukcyjnej narządu ruchu i replantacji 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie, Paweł Maleta.

Dowiedzieliśmy się też, że stan pacjenta wciąż jest ciężki, ale stabilny – chodzi przede wszystkim o uraz klatki piersiowej. Przed nim jeszcze co najmniej jedna duża operacja, a także być może kilka pomniejszych zabiegów związanych z rekonstrukcją poważnie uszkodzonej ręki. Ortopeda poinformował też, że:

„Pacjent został po zabiegu od razu wybudzony, co też świadczy o tym, że stan jest o tyle dobry, że anestezjolodzy pozwolili na to sobie”.

Źródło: PAP

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