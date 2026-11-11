Jak podano, powodem decyzji maja być przedłużające się problemy z dostawami LNG, związane z wojną na Bliskim Wschodzie. Polski koncern zapewnia, że bezpieczeństwo energetyczne kraju nie jest zagrożone. Pojawiają się jednak pytania o przyszłe ceny surowca, koszty funkcjonowania przedsiębiorstw oraz odporność polskiej gospodarki na kolejne kryzysy energetyczne.

Koniec kontraktu za 2,5 miliarda złotych

Decyzję ogłoszono we wtorek, 10 listopada, w raporcie giełdowym nr 39/2026, opublikowanym o godz. 20.29.

„Spółka skorzystała z prawa do wypowiedzenia jednej z dwóch umów długoterminowych na dostawy skroplonego gazu ziemnego” – poinformował Orlen.

Koncern wyjaśnił, że przyczyną jest „utrzymująca się siła wyższa skutkująca brakiem dostaw”.

Wypowiedziana umowa została podpisana jeszcze w 2009 roku przez PGNiG. Przewidywała sprowadzanie miliona ton LNG rocznie, czyli około 15,3 TWh energii. Jej wartość w 2026 roku szacowano na 570 mln euro, co odpowiada około 2,5 mld zł.

Problemy z katarskimi dostawami rozpoczęły się po irańskich atakach na instalacje gazowe w Ras Laffan i zakłóceniach transportu przez cieśninę Ormuz.

Według agencji Reuters jest to pierwsze zgłoszone wypowiedzenie długoterminowej umowy z QatarEnergy od rozpoczęcia wojny z Iranem.

Kontrakt pozostanie formalnie w mocy jeszcze przez 60 dni od wypowiedzenia.

Orlen podkreśla jednocześnie, że nie rezygnuje całkowicie ze współpracy z Katarem. Druga umowa, przewidująca dostawy do miliona ton LNG rocznie, ma obowiązywać do 2034 roku.

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Najważniejsza informacja dotyczy aktualnych rezerw gazu. Według danych Gas Infrastructure Europe na 10 listopada polskie magazyny były zapełnione w 97,09 proc. Znajdowało się w nich około 35,78 TWh gazu.

To znacznie więcej niż średni poziom zapasów w Unii Europejskiej, wynoszący około 72 proc.

Polska dysponuje również rozbudowanymi możliwościami sprowadzania surowca z innych kierunków. Kluczowe znaczenie mają gazociąg Baltic Pipe, umożliwiający dostawy gazu z Norwegii oraz terminal LNG w Świnoujściu, przyjmujący transporty między innymi ze Stanów Zjednoczonych.

Według Ministerstwa Energii samo krajowe wydobycie gazu w 2025 roku wyniosło 3,7 mld m sześc., a wydobycie Orlenu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym osiągnęło 4,41 mld m sześc.

„Decyzja o wypowiedzeniu Umowy nie wpływa na bezpieczeństwo dostaw gazu” – zapewnia Orlen.

Koncern dodaje, że własne wydobycie oraz obowiązujące kontrakty długoterminowe „zapewniają pełne pokrycie zapotrzebowania Grupy ORLEN”.

Nie oznacza to jednak, że decyzja będzie całkowicie obojętna dla polskiej gospodarki.

Jeśli wojna na Bliskim Wschodzie doprowadzi do dalszego ograniczenia światowej podaży LNG, wzrosnąć mogą ceny gazu na europejskich giełdach. W takim scenariuszu droższy surowiec odczują przede wszystkim przemysł chemiczny, nawozowy, energetyka gazowa oraz przedsiębiorstwa wykorzystujące gaz do ogrzewania i produkcji.

Z drugiej strony wypowiedziany kontrakt był powiązany z cenami ropy naftowej. Jak wskazuje Reuters, obecnie część amerykańskich dostaw LNG może być znacznie tańsza od gazu zakontraktowanego w Katarze. Zastąpienie niedostarczanego surowca innymi zakupami może więc okazać się dla Orlenu korzystne ekonomicznie.

Nie ma jednak gwarancji, że obecne różnice cenowe utrzymają się w kolejnych latach.

W perspektywie najbliższych miesięcy Polska dysponuje wysokimi zapasami i alternatywnymi źródłami zaopatrzenia. Poważniejszym ryzykiem niż fizyczny brak gazu pozostaje zatem możliwość wzrostu jego cen w przypadku dalszej eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie.