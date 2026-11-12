W dobie aktualnych zagrożeń związanych z potencjalnymi aktami dywersji i sabotażu oraz w czasie, kiedy Polską wstrząsnęła historia zbrodni w Krakowie, nie ma i nie będzie przyzwolenia na pochwalanie działań zabójcy, publiczne nawoływanie do popełniania przestępstw i bezmyślne kierowanie gróźb wobec innych osób.

Każda taka sytuacja spotka się ze zdecydowaną reakcją policjantów. A każdy głupi żart czy nieprawdziwa, a lekkomyślnie napisana lub wypowiedziana, groźba zamachu na zdrowie i życie innych osób, będzie miała realne konsekwencje dla autora takiej wypowiedzi. Przekonali się o tym dwaj mężczyźni, których we wtorek (10.11.2026r.) zatrzymali policjanci z Iławy i Elbląga.

Najpierw iławscy policjanci zostali poinformowani o tym, że jeden z mieszkańców gminy Iława na swoim koncie na portalu społecznościowym grozi zamachem na życia innych osób, pochwalając działania zamachowcy z Krakowa. Od samego początku funkcjonariusze sprawę potraktowali bardzo poważnie. Ustalili właściciela konta, a także to, gdzie obecnie się znajduje. Tam zatrzymali 40-latka. Przyznał, że post opublikował, będąc pod wpływem alkoholu, nie potrafił wytłumaczyć w jakim celu to zrobił, a kiedy wytrzeźwiał, to go skasował. Policjanci w mieszkaniu mężczyzny nie znaleźli nic, co by mogło sugerować, że miałby spełnić groźby dotyczące popełnienia przestępstwa. Decyzją prokuratora zastosowany został wobec niego policyjny dozór.

Tego samego dnia policjanci z Elbląga interweniowali wobec 68-latka, który wywołał awanturę w sekretariacie Urzędu Miasta w Elblągu. W czasie tego zdarzenia był wulgarny i miał kierować groźby wobec pracowników. Pochwalał przy tym działania zamachowcy z Krakowa i zapowiadał, że to samo zrobi w Elblągu. Swoim zachowaniem wywołał realne poczucie zagrożenia wśród pracowników urzędu. Został zatrzymany w miejscu zamieszkania przez policyjny patrol prewencji. Mężczyzna trafił do policyjnej celi i wkrótce usłyszy zarzuty w związku ze swoim zachowaniem.

Kodeks karny już za samo publiczne pochwalanie popełnienie przestępstwa przewiduje karę grzywny, ograniczenia wolności lub roku pozbawienia wolności. Przestępstwo wywołania fałszywego alarmu poprzez sprowadzenie przekonania o zagrożeniu życia wielu osób grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Kierowanie wobec innych osób gróźb i wzbudzenie w nich obawy ich spełnienia to przestępstwo zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności.