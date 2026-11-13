W zrealizowanym na zlecenie telewizji wPolsce24 sondażu Koalicja Obywatelska cieszy się poparciem na poziomie 30 proc. Drugie miejsce zajmuje Prawo i Sprawiedliwość, na które oddanie głosu zadeklarowało 26,1 proc. respondentów. Podium zamyka Konfederacja, na którą głosować chce 11,7 proc. ankietowanych.

Swoich reprezentantów do Sejmu wprowadziłyby też Konfederacja Korony Polskiej (9,4 proc.) i Nowa Lewica (8,3 proc.).

Większość koalicjantów pod progiem

Pod progiem uplasowały się: Partia Razem (4,7 proc.), Rozwój Plus (3,6 proc.), Polska 2050 (2,9 proc.) oraz PSL (1,6 proc.).

Taki rozkład głosów oznaczałby, że po wyborach zdecydowaną większość w Sejmie zdobyłaby dzisiejsza opozycja.