Dzień: piątek, 13 listopada 2026 Imieniny: Mikołaja, Stanisława, Eugeniusza

Wspieraj Frondę

Wesprzyj nas

Kalendarz liturgiczny

Piątek XXXII tygodnia okresu zwykłego

Sondaż

Opozycja idzie po władzę. Kolejny, fatalny dla rządzących sondaż

Wedle najnowszego badania Social Changes, Koalicja Obywatelska może zdobyć w najbliższych wyborach parlamentarnych nawet 30 proc. głosów. Problemem są jednak koalicjanci, z których większość nie przekracza progu. To kolejne badanie, wedle którego ugrupowanie Donalda Tuska, zajmując pierwsze miejsce w wyborach, najpewniej nie będzie w stanie utrzymać się u władzy.

1 min czytania
Fot. screenshot: YouTube (Donald Tusk - kanał oficjalny)
Fot. screenshot: YouTube (Donald Tusk - kanał oficjalny)

W zrealizowanym na zlecenie telewizji wPolsce24 sondażu Koalicja Obywatelska cieszy się poparciem na poziomie 30 proc. Drugie miejsce zajmuje Prawo i Sprawiedliwość, na które oddanie głosu zadeklarowało 26,1 proc. respondentów. Podium zamyka Konfederacja, na którą głosować chce 11,7 proc. ankietowanych. 

Swoich reprezentantów do Sejmu wprowadziłyby też Konfederacja Korony Polskiej (9,4 proc.) i Nowa Lewica (8,3 proc.).

Większość koalicjantów pod progiem 

Pod progiem uplasowały się: Partia Razem (4,7 proc.), Rozwój Plus (3,6 proc.), Polska 2050 (2,9 proc.) oraz PSL (1,6 proc.).

Taki rozkład głosów oznaczałby, że po wyborach zdecydowaną większość w Sejmie zdobyłaby dzisiejsza opozycja. 

Źródło: wPolityce.pl, Fronda.pl

Komentarze

0 komentarzy

Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.

Polecane

Czytaj dalej