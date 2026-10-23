SONDAŻ: PiS dogania KO, koalicja Tuska traci władzę

Wedle badania Social Changes zrealizowanego dla Telewizji wPolsce24 i portalu wPolityce.pl, na Koalicję Obywatelską głosować chce obecnie 30,7 proc. Polaków planujących oddać głos w wyborach parlamentarnych. 26,4 proc. respondentów wyraziło chęć oddania głosu na Prawo i Sprawiedliwość. Podium zamyka Konfederacja z poparciem na poziomie 13,2 proc.

Na Nową Lewicę głosować chce 7,9 proc. uczestników badania. Do Sejmu swoich reprezentantów wprowadziłaby jeszcze Konfederacja Korony Polskiej, która może liczyć na 7,3 proc. głosów.

Pod progiem uplasowały się: Rozwój Plus (4,9 proc.), Razem (3,6 proc.), PSL (2,8 proc.) i Polska 2050 (1,5 proc.). 1,7 proc. ankietowanych wskazało na inne ugrupowania.