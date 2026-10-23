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USA

Donald Trump spotkał się z katolickimi biskupami

Prezydent USA Donald Trump spotkał się wczoraj w Białym Domu z ośmioma katolickimi biskupami. Po zakończeniu rozmowy duchowni podnieśli ręce nad amerykańskim przywódcą, aby się nad nim pomodlić.

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Fot. screenshot: X.com (@AFpost)
Fot. screenshot: X.com (@AFpost)

W spotkaniu uczestniczyli arcybiskupi James Golka z Denver i Jeffrey Grob z Milwaukee oraz emerytowany arcybiskup Joseph Naumann z Kansas City i biskupi Edward Burns z Dallas, James Wall z Gallup, William Joensen z Des Moines, Michael Barber z Oakland oraz maronicki biskup Abdallah Elias Zaidan z eparchii Matki Bożej Libanu w Los Angeles. Rozmawiano m.in. o wolności religijnej, edukacji, wizach dla pracowników religijnych czy obronie życia. 

W mediach społecznościowych popularność zyskało zdjęcie, na którym uwieczniono moment modlitwy hierarchów nad prezydentem USA. Przy tej okazji przypomniano, że modlitwa za przywódców nie oznacza poparcia dla realizowanej przez nich polityki.

 

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Modlitwa za rządzących:


Wszechmogący, wieczny Boże, w Twoim ręku jest wszelka władza i od Ciebie pochodzą prawa wszystkich ludów; wejrzyj łaskawie na tych, którzy nami rządzą, aby na całym świecie, pod opieką Twojej prawicy, religia nieustannie cieszyła się wolnością, a Ojczyzna bezpieczeństwem, Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Źródło: KAI, Fronda.pl

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