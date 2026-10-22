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USA

Pałac Prezydencki krytycznie o działaniach Trumpa. „Nie można rozszczelniać sankcji”

Prezydent Karol Nawrocki krytycznie odnosi się do ostatnich decyzji prezydenta USA Donalda Trumpa ws. Rosji. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz podkreśla, że „nie można rozszczelniać polityki sankcyjnej”.

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Fot. kremlin.ru/screenshot: YouTube (DRM News)
Fot. kremlin.ru/screenshot: YouTube (DRM News)

Donald Trump poinformował w niedzielę o wstrzymaniu nowych sankcji przeciwko Rosji. Wcześniej zawiesił wejście w życie wszystkich sankcji i ceł przeciwko Rosji i jej partnerom przewidzianych przez ustawę im. Lindseya Grahama.

O działania amerykańskiego przywódcy na antenie TVN24 pytany był rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Czy polski prezydent wysłał do Waszyngtonu sygnał, że nie akceptuje takiej polityki? 

– „Taki sygnał pan prezydent wysłał w zeszłym tygodniu chociażby, kiedy wyraźnie powiedział, że polityka sankcyjna wobec Rosji powinna być utrzymana na jak najwyższym poziomie. Nie można tej polityki sankcyjnej rozszczelniać”

– przypomniał rzecznik głowy państwa. 

Zaznaczył przy tym, że „to jest polityka Stanów Zjednoczonych”.

– „My mamy swoją agendę składającą się z dwóch punktów do załatwienia, więc stała obecność wojsk amerykańskich w Polsce i tym samym wzmocnienie całej wschodniej flanki NATO. To jest kluczowe dla nas, dla Polski. A drugi punkt to jest oczywiście stały udział w grupie G20”

– powiedział.

– „To są te dwa punkty, wokół których koncentrują się nasze relacje bezpośrednie z prezydentem Trumpem, z jego administracją. Oczywiście, że nie podoba nam się, i to mówił pan prezydent wyraźnie, rozszczelnianie sankcji w stosunku do Rosji. Jesteśmy krytyczni wobec polityki rozszczelniania sankcji. To nie jest dobre rozwiązanie i sam prezydent o tym powiedział w zeszłym tygodniu w dwóch wywiadach”

– dodał.

 

Źródło: wPolityce.pl, Fronda.pl

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