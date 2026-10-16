Kilka dni temu szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiedział w rozmowie ze stacją Real America's Voice, że egzekucja Nidala Malika Hasana będzie miała charakter publiczny. Amerykańskie władze miały przygotować transmisję na żywo z rozstrzelania mężczyzny skazanego na śmierć za otworzenie ognia do żołnierzy w bazie Fort Hood w Teksasie. Ostatecznie jednak prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump oświadczył wczoraj, że egzekucja nie będzie transmitowana.

- „Myślę, że transmitowanie egzekucji, żeby wszyscy mogli ją zobaczyć, mogłoby być silnym odstraszaczem, bo pokazałoby światu, jak Ameryka rozprawia się z terrorystami i ścierwem takim jak Hasan”

- przyznał amerykański przywódca.

Wskazał jednak na krytykę zapowiedzi zorganizowania takiej transmisji.

- „Jednak wielu bardzo dobrych ludzi, mających dobre intencje, wolałoby nie oglądać, jak umiera, za pośrednictwem streamingu, czy jakiegokolwiek urządzenia”

- zauważył.

Wobec tego, jak zapowiedział Trump, skazany na śmierć mężczyzna „zginie, zgodnie z planem, przez pluton egzekucyjny, ale to wydarzenie nie będzie transmitowane”.

Do władz USA apelowali m.in. katoliccy biskupi

Decyzję prezydenta skomentowała Krisanne Vaillancourt Murphy, dyrektor wykonawcza Catholic Mobilizing Network. To katolicka organizacja działająca na rzecz zniesienia kary śmierci.

- „Doceniam, że prezydent Donald Trump wysłuchał zdecydowanego sprzeciwu przywódców religijnych i politycznych wobec idei transmitowanej na żywo egzekucji wojskowej”

- podkreśliła działaczka.

Zaznaczyła jednak, że choć „odmowa publicznej transmisji z rozstrzelania jest krokiem w dobrym kierunku”, to „każda egzekucja i tak jest porażką”.

- „Niezależnie od tego, czy ktoś zostanie zastrzelony, porażony prądem, zabity śmiertelnym zastrzykiem czy zagazowany, każda egzekucja niszczy życie dane mu przez Boga, obdarzone wewnętrzną godnością i wartością”

- przypomniała.