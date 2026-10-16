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Szokujące

Szokująca interwencja służb w biurze Borowskiego. Wyprowadzono nieprzytomnego mężczyznę

Do szokujących wydarzeń doszło dziś w biurze Adama Borowskiego – legendarnego działacza opozycji antykomunistycznej, w ostatnich tygodniach zaangażowanego w obronę niezależności Trybunału Konstytucyjnego.

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Fot. screenshot: X.com (@RepublikaTV)
Fot. screenshot: X.com (@RepublikaTV)

Wedle medialnych relacji, około południa do biura Borowskiego weszli funkcjonariusze policji.

- „Przy ulicy Marszałkowskiej zostało zaatakowane biuro Adama Borowskiego. Wybite zostały szyby. W środku funkcjonariusze policji zatrzymali jednego z obrońców Trybunału Konstytucyjnego. Na razie nie wiemy jakie są szczegóły, w jakich okolicznościach doszło do tego zatrzymania”

- powiedział red. Stanisław Pyrzanowski z Telewizji wPolsce24.

Zatrzymany w biurze mężczyzna miał stracić przytomność. Wyniesiono go na noszach w kajdankach. W czasie protestu przed TK do wydarzeń tych odniósł się sam Adam Borowski.

- „Te obrazki, kiedy czterech osiłków tłucze jednego człowieka, żeby stracił przytomność, a potem zakłada mu kajdanki na ręce. To jest bandycka władza”

- powiedział. 

- „To jest bandycka władza, która nie cofnie się przed niczym. Nie cofnie się przed niczym, naprawdę”

- dodał.

Źródło: wPolityce.pl, Fronda.pl

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