Trybunał Konstytucyjny poinformował dziś przed południem, że do jego siedziby wszedł prokurator w asyście policji, chcąc dokonać przeszukania. Do sprawy odniósł się minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek.
- „Prokurator przy udziale policji oraz specjalisty biegłego z zakresu informatyki złożył wizytę w Trybunale Konstytucyjnym. Otrzymał informację, że zostaną mu udostępnione kopie dokumentów, które są niezbędne dla prowadzenia postępowania”
- oświadczył.
Dodał, że doszło „do zgrania urządzeń monitoringu w Trybunale Konstytucyjnym”.
- „Wiąże się to z incydentami, których dopuszcza się zdaniem prokuratury pełniący obowiązki prezesa pan Bogdan Święczkowski”
- powiedział minister Żurek.
Chodzi o uniemożliwienie wejścia do pomieszczeń służbowych osobom, które zostały powołane przez Sejm na sędziów TK, ale które nie złożyły wymaganego prawem ślubowania wobec prezydenta.
Komentarze0 komentarzy
Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.