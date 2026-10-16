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Polityka

Służby weszły do TK. Minister Żurek zabrał głos

Minister Waldemar Żurek przekazał, że dzisiejsze działania prokuratury w siedzibie Trybunału Konstrukcyjnego mają związek ze zgłoszeniami dot. uniemożliwienia sędziom wejścia do Trybunału.

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Fot. screenshot: YouTube (TVP Info)
Fot. screenshot: YouTube (TVP Info)

Trybunał Konstytucyjny poinformował dziś przed południem, że do jego siedziby wszedł prokurator w asyście policji, chcąc dokonać przeszukania. Do sprawy odniósł się minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek.

- „Prokurator przy udziale policji oraz specjalisty biegłego z zakresu informatyki złożył wizytę w Trybunale Konstytucyjnym. Otrzymał informację, że zostaną mu udostępnione kopie dokumentów, które są niezbędne dla prowadzenia postępowania”

- oświadczył.

Dodał, że doszło „do zgrania urządzeń monitoringu w Trybunale Konstytucyjnym”.

- „Wiąże się to z incydentami, których dopuszcza się zdaniem prokuratury pełniący obowiązki prezesa pan Bogdan Święczkowski”

- powiedział minister Żurek.

Chodzi o uniemożliwienie wejścia do pomieszczeń służbowych osobom, które zostały powołane przez Sejm na sędziów TK, ale które nie złożyły wymaganego prawem ślubowania wobec prezydenta.

 

Źródło: Polsatnews.pl, Fronda.pl

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