Ataki w polskich szkołach. Zatrzymano blisko 200 osób

8 października doszło do przerażającej tragedii w miejscowości Leszczydół-Nowiny pod Wyszkowem, gdzie 15-letni absolwent tamtejszej szkoły podstawowej wtargnął do placówki i zaatakował nożem trzy osoby, zabijając jedną z nich. Dzień wcześniej w jednej ze szkół zawodowych w Ostrołęce 19-latek ranił ostrym narzędziem kilka osób i próbował zdetonować ładunek wybuchowy domowej konstrukcji. Równolegle policja informowała o zatrzymanych nastolatkach, którzy mieli wyszukiwać w Internecie informacji na temat przeprowadzenia zamachu.

Policja przekazała nowe dane

W reakcji na te wydarzenia policja rozpoczęła operację, w ramach której w szczególny sposób przygląda się bezpieczeństwu w polskich szkołach.

- „Ponad 187 tysięcy kontroli placówek i 192 osoby zatrzymane w całym kraju od początku działań. Na terenie całej Polski nadal trwają działania Policji, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży oraz wszystkim pracownikom placówek oświatowych”

- czytamy w dzisiejszym komunikacie.

Dodano, że odnotowano dotychczas 504 zdarzenia, w ramach których „funkcjonariusze realizują czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego”.

- „Policjanci w dalszym ciągu całodobowo monitorują sieć i reagują na każde zgłoszenie”

- zapewniono.