Ataki w polskich szkołach. Zatrzymano blisko 200 osób

8 października doszło do przerażającej tragedii w miejscowości Leszczydół-Nowiny pod Wyszkowem, gdzie 15-letni absolwent tamtejszej szkoły podstawowej wtargnął do placówki i zaatakował nożem trzy osoby, zabijając jedną z nich. Dzień wcześniej w jednej ze szkół zawodowych w Ostrołęce 19-latek ranił ostrym narzędziem kilka osób i próbował zdetonować ładunek wybuchowy domowej konstrukcji. Równolegle policja informowała o zatrzymanych nastolatkach, którzy mieli wyszukiwać w Internecie informacji na temat przeprowadzenia zamachu.
Policja przekazała nowe dane
W reakcji na te wydarzenia policja rozpoczęła operację, w ramach której w szczególny sposób przygląda się bezpieczeństwu w polskich szkołach.
- „Ponad 187 tysięcy kontroli placówek i 192 osoby zatrzymane w całym kraju od początku działań. Na terenie całej Polski nadal trwają działania Policji, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży oraz wszystkim pracownikom placówek oświatowych”
- czytamy w dzisiejszym komunikacie.
Dodano, że odnotowano dotychczas 504 zdarzenia, w ramach których „funkcjonariusze realizują czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego”.
- „Policjanci w dalszym ciągu całodobowo monitorują sieć i reagują na każde zgłoszenie”
- zapewniono.
Komentarze0 komentarzy
Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.