W obecności grupy Polaków mieszkających w Wiecznym Mieście oraz pielgrzymów z Polski abp Urbańczyk zachęcił w homilii do refleksji nad pamiętnymi słowami Papieża Polaka z inauguracji pontyfikatu: „Nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi".

„Papież zapraszał nas. Był świadomy tego, że nie można zmienić sytuacji, w której żyjemy, jeśli nie będzie zmiany naszego życia" - podkreślił nuncjusz apostolski w Zimbabwe.

Postawić Chrystusa w centrum

Dodał, że człowiek jest współcześnie otoczony wieloma informacjami, które docierają do niego choćby poprzez media, a tymczasem „Chrystus jest gdzieś na uboczu. Chrystus jest gdzieś daleko". „Jak to się dzieje, że my się nie otwieramy, nie pozwalamy łasce, żeby nas przemieniała" - pytał kaznodzieja.

Potrzeba relacji miłości z Jezusem

Arcybiskup wskazał na potrzebę wejścia „w relację miłości z Bogiem". „Mogę wejść w dialog z Chrystusem. Mogę odpowiedzieć moim świadectwem wiary, ale tylko wtedy, jeśli będę obecny w tym takim dialogu wiary z Chrystusem, kiedy będę się otwierał na Jego obecność w moim życiu" - mówił.

Kaznodzieja przestrzegł, że „jeśli się zamknę na obecność" Boga, to „będzie mnie przemieniało to wszystko, co jest na zewnątrz, co mi nie pomaga, co nie buduje mojego człowieczeństwa, co nie pomaga mi stawać się lepszym człowiekiem".

Aby nie stracić łaski Bożej i wzrastać w wielkości człowieczeństwa, trzeba – jak wzywał Jan Paweł II – pozwolić Chrystusowi nas przemieniać.

45 lat istnienia Watykańskiej Fundacji Jana Pawła II

We Mszy św. uczestniczyli przedstawiciele Watykańskiej Fundacji Jana Pawła II, która 19 października rozpocznie świętowanie jubileuszu 45-lecia istnienia.

Jak powiedział Vatican News przewodniczący prezydium Rady Fundacji ks. Paweł Ptasznik, w rzymskich obchodach rocznicowych weźmie udział ok. 400 osób - członkowie Kół Przyjaciół Fundacji.

Pomost między Wschodem i Zachodem

Ks. Ptasznik podkreślił, że jako pierwszy cel Jan Paweł II wyznaczył Fundacji „troskę o chrześcijańską kulturę Polski i krajów ościennych. Prosił, żeby Fundacja starała się być mostem dla kultury polskiej i kultury zachodniej, które były wówczas podzielone żelazną kurtyną".

Jako drugi cel Fundacji Papież Polak wyznaczył troskę o ludzi młodych, aby „kształcić elity, które są uformowane według tych wartości, które chrześcijaństwo wniosło do naszych państw".

Ks. Paweł Ptasznik zaznaczył, że w Lublinie istnieje Dom Fundacji Jana Pawła II, w którym obecnie przebywa 110 osób, studiujących na KUL. Mają pięcioletnie stypendium na studia magisterskie. Są też doktoranci. W Krakowie na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II ok. 30 studentów kształci się dzięki wsparciu Fundacji.

Szczegółowe informacje o obchodach 45-lecia Watykańskiej Fundacji Jana Pawła II można znaleźć na stronie: https://vaticanjp2.va/pl