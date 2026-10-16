Tragiczny pożar na Podkarpaciu. Nie żyje dwóch strażaków

Straż Pożarna o pożarze w sklepie z częściami Sanrol została zaalarmowana około godz. 8:00. Na miejsce skierowano jednostki zarówno Państwowej, jak i Ochotniczej Straży Pożarnej.

- „Podczas akcji gaśniczej ogień odciął drogę ewakuacji z płonącego obiektu dwóm strażakom. Jednego z nich zdołaliśmy szybko ewakuować, drugiego ewakuowaliśmy po kilku chwilach. Niestety, życia obojga strażaków nie udało się uratować”

- przekazał w rozmowie z Polsat News starszy brygadier Marcin Betleja z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.

Byli to strażacy zawodowi z Komendy Powiatowej PSP w Nisku.

Szef MSWiA: Ponieśli najwyższą cenę

Do tragedii odniósł się za pośrednictwem mediów społecznościowych szef MSWiA Marcin Kierwiński.

- „Wielka tragedia. Dwóch strażaków zginęło tragicznie podczas akcji w Nisku. Śp. Bartłomiej i Śp. Wojciech ponieśli najwyższą cenę, wypełniając swoje zadania do samego końca. Składam najszczersze kondolencje Rodzinom, Bliskim oraz Współpracownikom Cześć Ich pamięci”

- napisał na X.com.