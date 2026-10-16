Wydarzenia wokół Trybunału Konstytucyjnego przywołują obrazy z początków rządów koalicji Donalda Tuska, kiedy siłowo przejmowano kontrole nad mediami publicznymi, wprowadzając je w stan rzekomej likwidacji. W reakcji na ostatnie wydarzenia specjalną odezwę do Polaków skierował Jarosław Kaczyński, zapraszając do udziału w demonstracji, którą zaplanowano na jutro.

- „Szanowni państwo, zapraszam na demonstrację w Warszawie o godzinie o 14. Demonstracje w obronie trybunału, w obronie praworządności, w obronie suwerenności, w obronie Polski. To jest w istocie wszystko robione po to, by bronić naszego kraju, by Polska była Polską”

- powiedział na opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu prezes PiS.

- „To bardzo ważny moment. Wielka prośba, naprawdę wielka prośba przyjeżdżać. Pamiętajcie państwo, ten wiec odbędzie się dokładnie w sobotę o 14. Zaczynamy pod Trybunałem”

- dodał.