Dzień: piątek, 16 października 2026 Imieniny: Gawła, Ambrożego, Florentyny

Wspieraj Frondę

Wesprzyj nas

Kalendarz liturgiczny

Piątek XXVIII tygodnia okresu zwykłego

Uwaga

„To bardzo ważny moment”. Jarosław Kaczyński apeluje do Polaków

Prezes Prawa i Sprawiedliwości zwrócił się do Polaków w związku z wydarzeniami wokół Trybunału Konstytucyjnego. Jarosław Kaczyński zaapelował o mobilizację środowisk prawicowych.

1 min czytania
Fot. screenshot: YouTube (Kanał TAK!)/X.com (@pisorgpl)
Fot. screenshot: YouTube (Kanał TAK!)/X.com (@pisorgpl)

Wydarzenia wokół Trybunału Konstytucyjnego przywołują obrazy z początków rządów koalicji Donalda Tuska, kiedy siłowo przejmowano kontrole nad mediami publicznymi, wprowadzając je w stan rzekomej likwidacji. W reakcji na ostatnie wydarzenia specjalną odezwę do Polaków skierował Jarosław Kaczyński, zapraszając do udziału w demonstracji, którą zaplanowano na jutro.

- „Szanowni państwo, zapraszam na demonstrację w Warszawie o godzinie o 14. Demonstracje w obronie trybunału, w obronie praworządności, w obronie suwerenności, w obronie Polski. To jest w istocie wszystko robione po to, by bronić naszego kraju, by Polska była Polską”

- powiedział na opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu prezes PiS.

- „To bardzo ważny moment. Wielka prośba, naprawdę wielka prośba przyjeżdżać. Pamiętajcie państwo, ten wiec odbędzie się dokładnie w sobotę o 14. Zaczynamy pod Trybunałem”

- dodał.

Źródło: X.com, Fronda.pl

Komentarze

0 komentarzy

Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.

Polecane

Czytaj dalej