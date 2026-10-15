Chodzi oczywiście o złożenie „ślubowania” przez Macieja Berka w gabinecie Marszałka Sejmu oraz udanie się do siedziby TK, gdzie powstrzymał go prezes Bogdan Święczkowski. Na miejscu pojawiła się policja, która do tej pory jednak nie zdecydowała się na siłowe wejście do Trybunału. W najbliższą sobotę przed siedzibą TK o godzinie 14 rozpocznie się wielka manifestacja polskiej prawicy, która nie godzi się na działania rządzących.

O tym, jak bardzo ważne jest to, by nie ignorować tej sprawy, powiedział mecenas Dariusz Lasocki. Był członek Państwowej Komisji Wyborczej napisał na x.com:

„Powiem wprost. Dzisiaj odpuścicie TK, jutro zabiorą PKW”.

Na koniec podsumował:

„Potem można się już rozejść do domów”.