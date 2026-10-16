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Polityka

Czeka nas nowa fala drożyzny? Szefernaker: Przed rządzącymi kluczowy sprawdzian

Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker alarmuje, że działania premiera Donalda Tuska mogą doprowadzić do kolejnej fali drożyzny w Polsce. Chodzi o brak kontrasygnaty szefa rządu do wniosków o powołanie zarządu NBP.

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Fot. screenshot: YouTube (Donald Tusk - kanał oficjalny, KLIK TV)
Fot. screenshot: YouTube (Donald Tusk - kanał oficjalny, KLIK TV)

Minister Szefernaker przypomniał, że obecnie zarząd Narodowego Banku Polskiego liczy sześciu członków, czyli ustawowe minimum. Już 4 listopada jednak wygasa kadencja wiceprezesa Adama Lipińskiego, a nieco później – 1 stycznia 2027 roku kończy się kadencja Marty Gajęckiej.

- „Od 5 listopada zarząd Narodowego Banku Polskiego będzie liczył 5 członków, jeżeli nie zostanie uzupełniony. Stan ten nie jest wynikiem bezczynności NBP”

- wskazał.

Już w lutym prezydent Karol Nawrocki zwrócił się do premiera o kontrasygnatę wniosków o powołanie nowych członków zarządu banku centralnego.

- „W maju premier odesłał te wnioski bez kontrasygnaty”

- przypomniał szef Gabinetu Prezydenta.

Zapowiedział ponowne skierowanie tych wniosków. 

- „W obliczu kryzysu wokół Narodowego Banku Polskiego, który może zachwiać finansami publicznymi, zagrozić bezpieczeństwu Polski, wywołać kolejną falę drożyzny uderzającą w polskie rodziny, prezydent Karol Nawrocki proponuje stabilizację sytuacji wokół polskiej waluty, wiarygodności finansowej Polski na świecie i niezależności Banku Centralnego”

- podkreślił minister Szefernaker.

- „Przed rządzącymi kluczowy sprawdzian. Okaże się, czy potrafią wznieść się ponad partyjne zacietrzewienie”

- dodał.

Źródło: RMF24.pl, Fronda.pl

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