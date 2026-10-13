Sasin: Domański i Tusk sprzedali polski rynek kapitałowy!

Co ciekawe, ESMA nie będzie miała pełnej kontroli nad giełdą we Frankfurcie – Niemcy zadecydowały o wyłączeniu, na co zgodzili się ministrowie państw UE. Sprawę skomentował Jacek Sasin:
„Domański i Tusk właśnie sprzedali polski rynek kapitałowy! Oddali nadzór nad GPW, izbami rozliczeniowymi i depozytami prosto do ESMA w Paryżu!”.
Jak dodał:
„Niemcy wywalczyli pełne wyłączenie Frankfurtu. Polska dostała zero!”.
Podsumował też:
„Gdy emocja społeczna zajęta była sprawą Kołodziejczaka, rząd oddał kontrolę nad oszczędnościami Polaków w obce ręce!”.
🔴 Domański i Tusk właśnie sprzedali polski rynek kapitałowy! Oddali nadzór nad GPW, izbami rozliczeniowymi i depozytami prosto do ESMA w Paryżu! 🔴 🇩🇪Niemcy wywalczyli pełne wyłączenie Frankfurtu. 🇵🇱Polska dostała zero! Gdy emocja społeczna zajęta była sprawą Kołodziejczaka, rząd oddał kontrolę nad oszczędnościami Polaków w obce ręce!
— Jacek Sasin (@SasinJacek) October 12, 2026
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