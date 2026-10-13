Sasin: Domański i Tusk sprzedali polski rynek kapitałowy!

Co ciekawe, ESMA nie będzie miała pełnej kontroli nad giełdą we Frankfurcie – Niemcy zadecydowały o wyłączeniu, na co zgodzili się ministrowie państw UE. Sprawę skomentował Jacek Sasin:

„Domański i Tusk właśnie sprzedali polski rynek kapitałowy! Oddali nadzór nad GPW, izbami rozliczeniowymi i depozytami prosto do ESMA w Paryżu!”.

Jak dodał:

„Niemcy wywalczyli pełne wyłączenie Frankfurtu. Polska dostała zero!”.

Podsumował też:

„Gdy emocja społeczna zajęta była sprawą Kołodziejczaka, rząd oddał kontrolę nad oszczędnościami Polaków w obce ręce!”.