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Sasin: Domański i Tusk sprzedali polski rynek kapitałowy!

Zgodnie z piątkową decyzją ministrów finansów państw członkowskich UE, nadzór nad giełdami, izbami rozliczeniowymi i depozytami papierów wartościowych zostanie przeniesiony z poziomu krajowego na unijny. Nowe kompetencje zyska Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.

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Donald Tusk i Andrzej Domański
Donald Tusk i Andrzej Domański · fot. Gov.pl via Wikipedia, CC BY 3.0 pl

Co ciekawe, ESMA nie będzie miała pełnej kontroli nad giełdą we Frankfurcie – Niemcy zadecydowały o wyłączeniu, na co zgodzili się ministrowie państw UE. Sprawę skomentował Jacek Sasin:

„Domański i Tusk właśnie sprzedali polski rynek kapitałowy! Oddali nadzór nad GPW, izbami rozliczeniowymi i depozytami prosto do ESMA w Paryżu!”.

Jak dodał:

„Niemcy wywalczyli pełne wyłączenie Frankfurtu. Polska dostała zero!”.

Podsumował też:

„Gdy emocja społeczna zajęta była sprawą Kołodziejczaka, rząd oddał kontrolę nad oszczędnościami Polaków w obce ręce!”.

 

 

Źródło: x.com

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