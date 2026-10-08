Do przerażającej zbrodni doszło w nocy z 11 na 12 czerwca 2025 roku. 19-letni wówczas, pochodzący z Wenezueli Yomeykert S. napadł w toruńskim Parku Glazja na wracającą z pracy 24-letnią Polkę. Imigrant zadał młodej kobiecie kilkanaście ciosów ostrym narzędziem, powodując rozległe urazy głowy, szyi oraz klaski piersiowej. Niestety, mimo dwutygodniowej walki lekarzy, jej życia nie udało się uratować.

Zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem

Mężczyzna został oskarżony o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Oskarżyciel wskazał, że działał z motywacji zasługującej na szczególne potępienie oraz w celu zaspokojenia popędu płciowego. Ponadto odpowiadał za grożenie nożem mężczyźnie. Groziło mu dożywotnie pozbawienie wolności.

Groziło mu dożywocie, ale sąd zdecydował o łagodniejszej karze

Wczoraj przed Sądem Okręgowym w Toruniu zapadł wyrok w tej sprawie. Yomeykert S. został skazany na karę łączną 25 lat i jednego miesiąca pozbawienia wolności. Ponadto ma wypłacić 250 tys. zł rodzicom zamordowanej. Wyrok nie jest prawomocny.

- „Cudzoziemiec, który przebywał w Polsce nielegalnie w 2025 roku napadł i zamordował w Toruniu młodą dziewczynę. Wydłubał jej oczy śrubokrętem i dźgał ją wielokrotnie, dziewczyna ogromnie cierpiała, zmarła kila dni później w szpitalu. Sąd właśnie skazał go na 25 lat więzienia, choć za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem przewiduje się wyrok nawet dożywocia. Nie wiemy czy prokuratura będzie składać apelacje”

- wskazują autorzy profilu „Służby w akcji” na X.com.