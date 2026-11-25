Jak już informowaliśmy, Trybunał stwierdził rzekome naruszenie przez Polskę postanowień Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Chodzi o sytuację jaka miała miejsce na granicy z Białorusią i presję migracyjną. We wpisie szefa BBN czytamy:

„To reżim w Mińsku uderzył w bezpieczeństwo polskiej granicy. Świadomie. Wykorzystując migrantów jako narzędzie presji i destabilizacji Polski oraz jej europejskich partnerów”.

Grodecki zaznacza, że to nie Polska wywołała ów kryzys:

„Od 2021 roku mierzyliśmy się z wieloletnią presją migracyjną będącą częścią ataku hybrydowego. Bronimy przy tym nie tylko granic Rzeczypospolitej. Przystępując do strefy Schengen, przyjęliśmy odpowiedzialność za ochronę jej granicy zewnętrznej, również w interesie bezpieczeństwa pozostałych państw”.

Podkreślił, że nie można oceniać działań służb i władz w Polsce, w oderwaniu ich od źródła zagrożenia. Dodał, że wyrok ETPCz stwierdza naruszenie Konwencji przez Polskę, ale:

„Budzi jednak poważne pytania o to, czy europejski system ochrony praw człowieka w wystarczającym stopniu uwzględnia realia ataków hybrydowych i obowiązki państw odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zewnętrznych granic Europy”.

Zaznaczył, że sam Trybunał wskazał, że to władze Białorusi zachęcały migrantów do przekraczania granic i albo im to ułatwiały, albo zmuszały w celu destabilizowania sąsiednich państw. Zauważył, że Trybunał potwierdził prawo państwa do kontrolowania czy zamykania granic. Przypomniał również, że Białoruś nie podlega jurysdykcji ETPC, jednak pozostaje stroną Konwencji ONZ przeciwko torturom oraz Konwencji dotyczącej statusu uchodźców. Na koniec podkreślił:

„Polska ma prawo i obowiązek bronić swoich granic”.