W nocy z czwartku na piątek, w czasie ataku Rosji na Ukrainę, w trzech polskich miejscowościach spadły rosyjskie rakiety Ch-101. W ocenie polskich władz, była to celowa prowokacja. Do Ministerstwa Spraw Zagranicznych wezwany został dziś w tej sprawie ambasador Rosji. Wizyta nie trwała nawet 10 minut. Przedstawiciel Federacji Rosyjskiej przyjął notę, w której Polska wyraziła sprzeciw wobec działań zagrażających polskiej przestrzeni powietrznej, bezpieczeństwu obywateli i sojuszników w NATO. Po spotkaniu Gieorgij Michno przekonywał, że nie przedstawiono mu dowodów potwierdzających pochodzenie obiektów.

– „Pan ambasador doskonale wie, czyje były to pociski. Nasza prokuratura bardzo jasno przekazała to w ostatnich dniach. To jest bezdyskusyjne, skąd pochodziły te pociski”

– zareagował na narrację dyplomaty rzecznik MSZ Maciej Wiewiór.

Komunikat rosyjskiej ambasady

Po dzisiejszym spotkaniu w MSZ rosyjska ambasada opublikowała też komunikat, w którym poinformowano, że „Gieorgij Michno, ambasador Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, został zaproszony do MSZ kraju przyjmującego, gdzie przekazano mu protest w ramach rzekomego »powiązania« naszego kraju z incydentami dotyczącymi »naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej«”. Wskazano, że Michno „w sposób najbardziej stanowczy” odrzucił oskarżenia, uznając je za „bezpodstawne, gołosłowne i niepoparte dowodami”.

– „Szczególne oburzenie budzi charakter publicznej retoryki towarzyszącej tym incydentom, która jest utrzymana w jawnie rusofobicznym tonie i nie pozostawia wątpliwości, że jej celem jest dalsze podsycanie nastrojów antyrosyjskich w Polsce oraz świadome pogarszanie stosunków rosyjsko-polskich”

– czytamy w komunikacie o standardowym dla kremlowskiej propagandy brzmieniu.

Poseł Kowal: Obrzydliwa wypowiedź

Na antenie RMF FM o wizytę rosyjskiego ambasadora w resorcie dyplomacji pytany był poseł KO i przewodniczący sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych prof. Paweł Kowal.

– „To jest to, co trzeba zrobić i cieszę się, że MSZ, jak trzeba, wykonuje swoje obowiązki (...) Bo najważniejszy jest sygnał do świata, że polityka rosyjska jest polityką agresji, łamania prawa międzynarodowego i nie ma mowy o tym, żeby Rosję traktować jako normalnego członka wspólnoty międzynarodowej. Historia nie będzie się mogła nadziwić, że Rosja putinowska (...) szuka teraz poparcia wszędzie na świecie, żeby im pomóc zwyciężyć wojnę, której nie są w stanie sami wygrać”

– powiedział.

Odnosząc się do wypowiedzi Michno, prof. Kowal stwierdził, że to „obrzydliwa wypowiedź, jak wielu podobnych komunistycznych dyplomatów”.