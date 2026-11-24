Beata Szydło podkreśliła, że dyskusja nad przyszłorocznym budżetem odbywa się w cieniu trudnych negocjacji dotyczących wieloletnich ram finansowych. Zwróciła uwagę, że coraz więcej państw i polityków dostrzega negatywne konsekwencje dotychczasowej polityki finansowej UE, która przyczynia się do wzrostu kosztów energii, pogłębiania problemów gospodarczych i narastającego niezadowolenia społecznego.

„Ludzie się buntują, mają dosyć. Przemysł upada. Gospodarka europejska ma coraz poważniejsze problemy. Rolnicy mają coraz poważniejsze problemy. Młodzi ludzie wychodzą na ulice i protestują, bo zaczynają dostrzegać, że nie ma dla nich perspektyw" – mówiła eurodeputowana PiS. Jej zdaniem projekt budżetu na 2027 rok nie wyciąga wniosków z dotychczasowych błędów i utrzymuje kierunek polityki, który pogłębia problemy europejskiej gospodarki. Krytycznie oceniła również dominację założeń Zielonego Ładu oraz wykorzystywanie budżetu jako narzędzia nacisku na „nieposłuszne" państwa członkowskie.

Bogdan Rzońca zwrócił uwagę na brak odpowiedniej reakcji w projekcie budżetu na ucieczkę europejskich przedsiębiorstw, rosnącą konkurencję ze strony Chin oraz koszty polityki klimatycznej. Wskazał także na zastrzeżenia Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotyczące przejrzystości wydatkowania unijnych środków i identyfikacji ich beneficjentów. Podkreślił, że obywatele mają prawo wiedzieć, kto otrzymuje pieniądze pochodzące z ich podatków.

Eurodeputowany skrytykował również rosnące zadłużenie Unii i koszty jego obsługi, a także wydatki na projekty ideologiczne. Zaznaczył, że budżet powinien odpowiadać na realne wyzwania, w tym zagrożenia związane z wojną i konfliktami w Europie, zamiast odkładać rozwiązania na kolejną perspektywę finansową. „Mamy do czynienia z dobrym projektem pod nazwą Unia Europejska, tylko źle ideologicznie zarządzanym" – ocenił Bogdan Rzońca, apelując o zmianę priorytetów i większą odpowiedzialność w gospodarowaniu unijnymi pieniędzmi.

Tobiasz Bocheński ocenił, że projekt budżetu na 2027 rok jest kolejnym złym budżetem, a kończąca się perspektywa finansowa nie przyniosła Europie oczekiwanych rezultatów gospodarczych. Wskazał na zatrzymanie wzrostu gospodarczego, zamykanie fabryk w Niemczech, protesty we Francji oraz likwidację miejsc pracy w Polsce. Zwrócił również uwagę na wysokie ceny energii i pogarszającą się konkurencyjność europejskiej gospodarki.

Eurodeputowany skrytykował wzrost wydatków na unijną biurokrację o 4,4 proc. w porównaniu z poprzednim budżetem. Podkreślił, że rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności nie wynika z mnożenia regulacji, podatków i mechanizmów redystrybucji, lecz z tworzenia warunków sprzyjających działalności gospodarczej.

„Przedsiębiorczość nie bierze się z regulacji i z biurokracji. Przedsiębiorczość nie bierze się z podatków, ponieważ nie ma czegoś takiego jak publiczne pieniądze. Są tylko i wyłącznie pieniądze podatników" – mówił Tobiasz Bocheński.

Eurodeputowani PiS wskazali, że unijny budżet powinien koncentrować się na wzmacnianiu konkurencyjności, wspieraniu przemysłu i rolnictwa, bezpieczeństwie oraz realnych potrzebach obywateli. Jak przestrzegali, kontynuowanie dotychczasowej polityki oznacza dalsze osłabianie europejskiej gospodarki i pogłębianie kryzysu Unii Europejskiej.