Centrum Badania Opinii Społecznej zbadało stosunek Polaków do najważniejszych polskich instytucji. Z badania wynika, że 52 proc. Polaków pozytywnie ocenia działalność prezydenta Karola Nawrockiego. Przeciwnego zdania jest 38 proc. respondentów, a 10 proc. z nich nie ma wyrobionej opinii w tej sprawie.

Fatalne oceny Sejmu i Senatu

Zdecydowanie gorzej Polacy oceniają pracę Sejmu i Senatu. Pozytywnie o działalności pierwszej z tych instytucji wypowiedziało się zaledwie 29 proc. uczestników badania. Aż 55 proc. respondentów prace Sejmu ocenia negatywnie, a 15 proc. nie ma jednoznacznego zdania. Działalność Senatu pozytywnie ocenia 33 proc. ankietowanych, negatywnie – 43 proc., a 24 proc. nie ma wyrobionej opinii.