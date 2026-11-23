Sondaż na temat tego, jak Polacy oceniają działania rządzących, przeprowadził dla Wirtualnej Polski United Surves by IBRiS. Aż 66,7 proc. respondentów uważa, że rząd Tuska nie realizuje obietnicy wyborczych (przy czym 36,1 proc. „zdecydowanie”).

Przeciwnego zdania jest tylko 30 proc. Polaków („zdecydowanie” tylko 3,9). Oczywiście najwięcej pozytywnych odpowiedzi padło wśród wyborców koalicji rządzącej – 69 proc. , przy czym 11 proc. „zdecydowanie”. Jeśli chodzi o opozycję – 97 proc. głosujących na te ugrupowania uważa, że rząd Tuska nie wywiązuje się z obietnic, przy czym 75 proc. to odpowiedzi „zdecydowanie nie”. Jeśli chodzi o pozostałe osoby, negatywne oceny stanowiły 74 proc.

Niezwykle ostro koalicję rządzącą oceniają młodzi. Osoby w wieku od 18 do 29 lat w aż 84,6 proc. przypadków negatywnie ocenił realizację obietnic.