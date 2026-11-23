Śledztwo w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze Wydziału we Włocławku Zarządu w Bydgoszczy Centralnego Biura Śledczego Policji pod nadzorem prokuratora Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku. Dotyczy ono działalności zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie mieli dopuszczać się wyłudzania dotacji unijnych poprzez pozorowanie realizacji projektów badawczych i przedsięwzięć gospodarczych.

Z ustaleń śledczych wynika, że grupa wyłudziła środki w ramach dwóch projektów unijnych, które od początku miały być fikcyjne i służyć wyłącznie pozyskaniu dofinansowania. Łączna kwota wyłudzonych dotacji, wraz z należnymi odsetkami według stanu na koniec października 2025 roku, wynosi blisko 19 mln zł.

Mechanizm przestępczego procederu polegał między innymi na sztucznym zawyżaniu wartości projektów za pomocą nierzetelnej dokumentacji. Następnie podejrzani mieli uwiarygadniać ich realizację, posługując się fikcyjnymi fakturami VAT. Dokumenty wskazywały na zakup przez poszczególne spółki produktów, które w rzeczywistości nie istniały.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił śledczym ustalić strukturę grupy, jej członków oraz osobę podejrzaną o kierowanie przestępczym procederem. W jej skład mieli wchodzić właściciele różnych podmiotów gospodarczych, w tym firm fasadowych, przedstawiciele instytucji naukowych, a także byli urzędnicy administracji publicznej. Grupa miała trwały i hierarchiczny charakter, a jej członkowie pełnili ściśle określone role.

W sprawie funkcjonariusze CBŚP współpracowali z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), który również prowadził ustalenia dotyczące opisanego procederu. W działaniach uczestniczyli także funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Na początku listopada 2026 roku przeprowadzono realizację, w ramach której zatrzymano 6 osób. Zatrzymani zostali doprowadzeni do Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Gdańsku, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a w przypadku jednej osoby również jej kierowania. Prokurator przedstawił im także zarzuty związane z oszustwami, wyłudzaniem dotacji, poświadczaniem nieprawdy w dokumentacji finansowej oraz praniem pieniędzy pochodzących z przestępstwa.

Podczas przeszukań miejsc zatrzymania funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli gotówkę w różnych walutach, której łączna wartość po przeliczeniu przekracza 920 tys. zł.

Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec osoby podejrzanej o kierowanie grupą przestępczą środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Śledztwo ma charakter rozwojowy. Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem prokuratury.

Wyłudzanie środków publicznych, w tym funduszy europejskich, to nie tylko przestępstwo godzące w interes finansowy państwa i Unii Europejskiej. Jego skutki odczuwają również obywatele. Pieniądze przeznaczone na fikcyjne przedsięwzięcia nie trafiają do uczciwych przedsiębiorców, naukowców i podmiotów realizujących rzeczywiste projekty, które mogłyby przyczynić się do rozwoju gospodarki, tworzenia miejsc pracy czy poprawy jakości życia. Tego rodzaju działalność oznacza także wymierne straty dla budżetu państwa, konieczność angażowania dodatkowych środków w odzyskiwanie wyłudzonych funduszy oraz osłabienie zaufania do systemu przyznawania dotacji. W konsekwencji na nieuczciwych działaniach pojedynczych osób tracą całe społeczeństwo i gospodarka.